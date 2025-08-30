ТСН в социальных сетях

Убийство Андрея Парубия во Львове: появилось видео момента нападения

Правоохранители объявили план-перехват и расследуют преступление.

Андрей Парубий

Андрей Парубий / © УНИАН

В субботу, 30 августа, во Львове произошел трагический инцидент: неизвестный застрелил украинского политика, общественного деятеля и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Появилось первое видео момента нападения.

Его обнародовали Telegram-каналы.

На место сразу прибыли следственно-оперативные группы, медики и спецслужбы, но спасти Парубия не удалось.

Место происшествия перекрыто, правоохранители ввели план-перехват «Сирена».

Руководитель львовской экстренной медпомощи отметил, что к моменту прибытия медиков в политика уже наступила биологическая смерть, а полученные ранения были несовместимы с жизнью.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал правоохранительные органы быстро найти виновника и установить все обстоятельства преступления, подчеркнув важность безопасности в воюющей стране.

Сейчас идет расследование с участием Нацполиции, СБУ и других компетентных органов.

Андрей Парубий — украинский политик и общественный деятель, сыгравший заметную роль в становлении современной украинской государственности. Родился 31 января 1971 во Львове. По образованию — историк, учился во Львовском университете. Еще с 1980-х годов активно участвовал в национально-демократическом движении, был соучредителем Народного Руха Украины и одним из организаторов студенческой голодовки 1990 года («Революция на граните»).

В последующие годы Парубий занимался политикой и общественной деятельностью, избирался народным депутатом от нескольких политических сил. В 2014 году участвовал в Революции Достоинства, а после бегства Януковича занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2016 по 2019 год — Председатель Верховной Рады Украины, где отмечался как один из ключевых парламентских спикеров периода реформ и сотрудничества с западными партнерами.

Известен своей четкой проукраинской и антироссийской позицией, поддержкой курса на интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

В 2025 году продолжал вести активную политическую деятельность и был:

  • Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

  • Член Украинской части межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша

  • Член группы по межпарламентским связям с Республикой Польша

  • Член группы по межпарламентским связям с Итальянской Республикой

