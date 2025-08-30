- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2488
- Время на прочтение
- 2 мин
Убийство Андрея Парубия во Львове: появилось видео момента нападения
Правоохранители объявили план-перехват и расследуют преступление.
В субботу, 30 августа, во Львове произошел трагический инцидент: неизвестный застрелил украинского политика, общественного деятеля и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Появилось первое видео момента нападения.
Его обнародовали Telegram-каналы.
На место сразу прибыли следственно-оперативные группы, медики и спецслужбы, но спасти Парубия не удалось.
Место происшествия перекрыто, правоохранители ввели план-перехват «Сирена».
Руководитель львовской экстренной медпомощи отметил, что к моменту прибытия медиков в политика уже наступила биологическая смерть, а полученные ранения были несовместимы с жизнью.
Мэр Львова Андрей Садовый призвал правоохранительные органы быстро найти виновника и установить все обстоятельства преступления, подчеркнув важность безопасности в воюющей стране.
Сейчас идет расследование с участием Нацполиции, СБУ и других компетентных органов.
Андрей Парубий — украинский политик и общественный деятель, сыгравший заметную роль в становлении современной украинской государственности. Родился 31 января 1971 во Львове. По образованию — историк, учился во Львовском университете. Еще с 1980-х годов активно участвовал в национально-демократическом движении, был соучредителем Народного Руха Украины и одним из организаторов студенческой голодовки 1990 года («Революция на граните»).
В последующие годы Парубий занимался политикой и общественной деятельностью, избирался народным депутатом от нескольких политических сил. В 2014 году участвовал в Революции Достоинства, а после бегства Януковича занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2016 по 2019 год — Председатель Верховной Рады Украины, где отмечался как один из ключевых парламентских спикеров периода реформ и сотрудничества с западными партнерами.
Известен своей четкой проукраинской и антироссийской позицией, поддержкой курса на интеграцию Украины в ЕС и НАТО.
В 2025 году продолжал вести активную политическую деятельность и был:
Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки
Член Украинской части межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша
Член группы по межпарламентским связям с Республикой Польша
Член группы по межпарламентским связям с Итальянской Республикой