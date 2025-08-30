Убийство Андрея Парубия: все, что известно на это время

Андрей Парубий / © УНИАН

Реклама

В субботу, 30 августа, во Львове был застрелен бывший председатель Верховной Рады Андрей Парубий. По данным полиции, неизвестный открыл огонь около полудня. Президент Владимир Зеленский подтвердил гибель политика и заявил о привлечении всех служб к поиску убийцы.

ТСН собрал все, что возможно известно в данный момент.

Что произошло

По предварительным данным, сообщение о стрельбе поступило около 12:00. Потерпевший 1971 года рождения погиб на месте от огнестрельных ранений. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и разыскивают стрелка.

Реклама

«На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы», — сообщили в области.

По данным Нацполиции, на место происшествия прибыли правоохранители и медики, однако спасти Парубия не удалось — он скончался от полученных ранений.

Руководитель львовской скорой помощи Андрей Васько сообщил, что на момент прибытия медиков Андрей Парубий уже умер: полученные ранения были несовместимы с жизнью.

К расследованию привлечены следственно-оперативные группы Главного следственного управления Нацполиции, полиция Львовской области, СБУ и другие структуры. Правоохранители ищут убийцу.

Реклама

Андрей Парубий / © Фото из открытых источников

Андрей Парубий / © Виталий Глагола

Документы Андрея Парубия / © Виталий Глагола

Что известно об убийце

Полиция квалифицировала событие как умышленное убийство, подробности — в рамках следствия. По данным СМИ, в политика стреляли несколько раз; правоохранители проводят оперативные мероприятия в районе преступления и проверяют записи с камер. Официально мотив не объявлен.

Очевидцы сообщают, что вероятным нападающим был курьер службы доставки Glovo.

По словам свидетелей, стрелял курьер, после чего спрятал пистолет в сумку.

«Вероятный нападающий был на электровелосипеде. Он подошел к Парубию, выстрелил и уехал», — отмечают источник Общественного.

Реклама

Вероятный убийца / © Фото из открытых источников

На месте, где произошло убийство, работают правоохранители, сообщили источники Общественного. Место убийства огородили, там работают специалисты.

Во Львове из-за убийства бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия был объявлен план-перехват «Сирена».

Место трагедии / © Суспільне

Официальные заявления

Президент Владимир Зеленский подтвердил гибель Андрея Парубия, отметив, что министр внутренних дел Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко доложили первые обстоятельства преступления, а поиск убийцы продолжается.

«Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и Генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Реклама

Мэр Львова Андрей Садовый также прокомментировал трагедию, связанную с убийством бывшего спикера парламента Андрея Парубия.

В своем заявлении городской голова отметил: «Это ужасная новость для Львова. Самое важное сейчас, чтобы правоохранители быстро нашли виновного и выяснили все обстоятельства происшествия. Это вопрос безопасности в воюющей стране, где, к сожалению, нет полностью безопасных мест».

Глава ОВА Максим Козицкий подтвердил факт убийства и отметил, что убийцу разыскивают.

«На Львовщине разыскивают стрелка, убившего бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Задействованы все профильные службы. Потерпевший скончался до приезда медиков», — написал он.

Реклама

Председатель Верховной рады Стефанчук также выразил соболезнования родным из-за убийства Андрея Парубия:

«Андрей Парубий — с юности посвятил жизнь борьбе за независимость Украины. Он был одним из активных участников национально-демократического движения в конце 80-х, комендантом Самообороны Майдана во время Революции Достоинства, последовательным защитником украинской государственности».

Андрей Сибига также прокомментировал событие и отметил, что Андрей Парубий — патриот и государственник, внесший огромный вклад в защиту свободы, независимости и суверенитета Украины.

«Человек, чье место по праву в учебнике истории. Совершенно шокирующее известие. Искренне сочувствую и желаю сил всем близким и родным, коллегам, собратьям. Надеемся на скорейшее расследование всех обстоятельств и наказание убийцы», — добавил он.

Реклама

Мэр Киева отреагировал на гибель политика. Виталий Кличко назвал убийство «шокирующим» и «дерзким», а также призвал все правоохранительные органы «доказать обществу, что способны эффективно работать».

«Украинское общество должно быть объединено как никогда, потому что враг пытается уничтожить нас извне и взорвать ситуацию внутри страны», — сказал он.

Что известно об Андрее Парубии

Андрей Парубий — украинский политик и общественный деятель, сыгравший значительную роль в формировании современной украинской государственности. Родился 31 января 1971 во Львове. По образованию историк окончил Львовский университет. Еще в 1980-х активно участвовал в национально-демократическом движении, был соучредителем Народного Руха Украины и одним из организаторов студенческой голодовки 1990 года, известного как «Революция на граните».

В последующие годы Парубий активно занимался политикой и общественной деятельностью, избирался народным депутатом от разных политических сил. В 2014 году участвовал в Революции Достоинства, а после бегства Януковича занимал должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. С 2016 по 2019 год был Председателем Верховной Рады Украины, где проявил себя как один из ключевых спикеров в период парламентских реформ и сотрудничества с западными партнерами.

Реклама

Известен четкой проукраинской и антироссийской позицией, поддержкой курса на интеграцию Украины в ЕС и НАТО.

По состоянию на 2025 год продолжал активную политическую деятельность:

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Член Украинской части межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литвы и Сейма и Сената Польши

Член группы по межпарламентским связям с Польшей

Член группы по межпарламентским связям с Италией