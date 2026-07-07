Убийство Березовской по возвращении из Монако: двум фигурантам объявили подозрения (фото)

Офис Генпрокурора сообщил о подозрении двум мужчинам по делу об убийстве Анастасии Березовской / © Офис Генерального прокурора

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Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении двум задержанным по делу об убийстве гражданки Украины Анастасии Березовской, ранее правоохранители Княжества Монако объявили в международный розыск по делу о покушении на убийство семьи бизнесмена Вадима Ермолаева.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, обоим фигурантам инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

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© Офис Генерального прокурора

Что известно о деле Березовской

Следствие установило, что Анастасия Березовская вернулась в Украину автобусом 1 июля 2026 после событий в Монако. Уже на следующий день правоохранительные органы княжества объявили ее в международный розыск по подозрению в причастности к покушению на семью (речь идет о бизнесмене Вадиме Ермолаеве, его жене Анне и 13-летнем сыне — ред.).

После возвращения женщины украинские правоохранители начали отслеживать ее контакты и маршруты передвижения.

«В поле зрения следствия попали двое мужчин — бывший сотрудник правоохранительных органов и действующий сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По информации прокуратуры, они раньше неоднократно перечисляли средства на банковские и криптовалютные счета Березовской, поэтому их проверяли на возможную причастность к событиям в Монако», — сообщили в Офисе генпрокурора.

Как нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева

В ходе неотложных следственных действий один из задержанных, по данным Офиса Генпрокурора, сообщил об убийстве женщины и указал на участие в преступлении другого подозреваемого.

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После этого стражи порядка провели следственный эксперимент, во время которого установили место, где находилось тело погибшей.

В настоящее время прокуроры готовят ходатайство об избрании обоим подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу.

В Офисе Генерального прокурора также сообщили, что вся собранная украинскими правоохранителями информация уже передана следственным органам Монако. Расследование продолжается, а стражи порядка устанавливают возможных заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны как к убийству Березовской, так и к покушению на семью в княжестве.

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