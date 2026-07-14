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Убийство братьев из Киевщины: какую меру пресечения избрали для экс-командира 155-й бригады Лучанова
Суд избрал экс-комбригу 155-й ОМБр Лучанову меру пресечения в виде содержания под стражей.
Во вторник, 14 июля, суд избрал меру пресечения бывшему командиру 155-й ОМБр Станиславу Лучанову, которому инкриминируют причастность к похищению и убийству двух гражданских парней из Киевщины.
Онлайн-трансляцию судебного заседания вел ТСН.
Лучанова отправили под стражу сроком 60 суток без права на залог.
Сам экс-комбриг заверил журналистов, что не отдавал приказа об убийстве, к делу якобы не причастен и не признает своей вины.
Лучанов возразил, что ушел в СЗЧ. Он заверил, что ехал к адвокату.
Также подозреваемый посетовал, что он и его семья якобы получали угрозы.
Все, что известно о резонансном убийстве братьев Мосейчуков в Киевской области бойцами 155-й бригады
Напомним, преступление произошло в Белоцерковском районе в селе Калиновка.
Установлено, что между одним из братьев и местной жительницей возник словесный конфликт. Впоследствии ее муж, в то время командир бригады 155-й бригады, требовал извинений перед его женой за нецензурную брань, однако получил отказ. Решив отомстить, злоумышленник привлек к плану других военных.
Следователями установлено, что фигуранты проникли на территорию дома, где проживали братья, угрожая оружием, насильно вывезли их на автомобилях в Днепропетровскую область, незаконно удерживали их и убили.
Правоохранители обнаружили на теле одного из пострадавших не менее 16 огнестрельных ранений, у другого 5.
Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.
После огласки дела родные Лучанова скрылись из села.
В свою очередь, после огласки журналистами командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. Вчера он был задержан в Киеве.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО! ЭКСКОМБРИГ 155-й БРИГАДЫ. Лучанов НА СУДЕ — ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ!