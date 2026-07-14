Убийство братьев из Киевщины: какую меру пресечения избрали для экс-командира 155-й бригады Лучанова

Станислав Лучанов в зале суда

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Во вторник, 14 июля, суд избрал меру пресечения бывшему командиру 155-й ОМБр Станиславу Лучанову, которому инкриминируют причастность к похищению и убийству двух гражданских парней из Киевщины.

Онлайн-трансляцию судебного заседания вел ТСН.

Лучанова отправили под стражу сроком 60 суток без права на залог.

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Сам экс-комбриг заверил журналистов, что не отдавал приказа об убийстве, к делу якобы не причастен и не признает своей вины.

Лучанов возразил, что ушел в СЗЧ. Он заверил, что ехал к адвокату.

Также подозреваемый посетовал, что он и его семья якобы получали угрозы.

Все, что известно о резонансном убийстве братьев Мосейчуков в Киевской области бойцами 155-й бригады

Напомним, преступление произошло в Белоцерковском районе в селе Калиновка.

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Установлено, что между одним из братьев и местной жительницей возник словесный конфликт. Впоследствии ее муж, в то время командир бригады 155-й бригады, требовал извинений перед его женой за нецензурную брань, однако получил отказ. Решив отомстить, злоумышленник привлек к плану других военных.

Следователями установлено, что фигуранты проникли на территорию дома, где проживали братья, угрожая оружием, насильно вывезли их на автомобилях в Днепропетровскую область, незаконно удерживали их и убили.

Правоохранители обнаружили на теле одного из пострадавших не менее 16 огнестрельных ранений, у другого 5.

Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.

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После огласки дела родные Лучанова скрылись из села.

В свою очередь, после огласки журналистами командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. Вчера он был задержан в Киеве.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО! ЭКСКОМБРИГ 155-й БРИГАДЫ. Лучанов НА СУДЕ — ПЕРВЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ!

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