Убийство братьев Мосейчуков и бегство Лучанова: всплыли новые подробности громкого дела

Комбриг Лучанов на суде / © ТСН

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На заседании Временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады обнародовали новые резонансные подробности по делу бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова. Перед комиссией свидетельствовали офицеры подразделения и представители Военной службы правопорядка (ВСП).

Об этом сообщает журналистка Диана Буцко в Facebook.

Группы поиска бойцов в СОЧ и официальные командировки

По свидетельствам офицеров 155-й бригады, группа, занимавшаяся похищением братьев Моисейчуков, специализировалась на розыске самовольно покинувших часть бойцов (СОЧ). Ею командовал главный сержант Богдан Шурко.

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Все семеро военнослужащих бригады, подозреваемые в похищении, с 25 июня были официально отправлены в Ровенскую область «в связи со служебной необходимостью». Однако уже на следующий день, 26 июня, они были замечены в селе Калиновка, где они, вероятно, искали мотоциклистов.

Противоречия в показаниях Лучанова

Новые детали подвергают сомнению версию самого Лучанова, которую он озвучивал в суде, утверждая, что после похищения не руководил бригадой из-за отпуска и больничного.

Заместитель командира бригады Виктор Клочко сообщил, что видел Лучанова в штабе 4 июля. Кроме того, заместитель начальника Главного управления ВСП Юрий Бабич заявил, что 6 июля — в день, когда полиция сообщила о вероятной причастности Лучанова к преступлению — представители ВСП лично встречались с комбригом на пункте дислокации. Тогда Лучанов отрицал всякую причастность, после чего, вероятно, и оформил больничный.

Признание в убийстве и бегство в СОЧ

Следственные действия внутри подразделения вывели стражей порядка на других соучастников преступления.

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«В ходе проверки в 155 бригаде мы получили информацию о причастности к этому событию старшего лейтенанта Долголенко. Он признался, что он совершил это преступление и где похоронены тела», — цитирует журналистка представителя ВСП Юрия Бабича.

9 июля командир батальона 155-й бригады Алексей Долголенко был задержан по подозрению в убийстве. Через два дня после этого, 11 июля, сам Лучанов покинул место своего лечения и официально ушел в СОЧ. Расследование дела продолжается.

Резонансное убийство в Киевской области братьев Мосейчуков

Напомним, в ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор двух братьев в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении. «Они похитили двух мужчин — Максима М. и Романа М., жителей села Калиновка Белоцерковского района, вывезли в Днепропетровскую область и расправились с ними», — сообщило издание «Зеркало недели».

К похищению гражданских оказались причастны военнослужащие 155-й отдельной механизированной бригады. Среди подозреваемых — бывший командир 155-й бригады Станислав Лучанов и командир батальона Алексей Долголенко.

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После огласки дела родные Лучанова скрылись из села.

В свою очередь командир 155-й бригады Станислав Лучанов самовольно покинул место службы и был объявлен в розыск. В понедельник, 13 июля, он был задержан в Киеве.

Ранее сообщалось о том, что 14 июля Лучанов впервые сделал заявление по убийству братьев Мосейчуков. Бывшему комбригу суд избрал меру пресечения.

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