Убийство братьев Мосейчуков: украинцы шокированы делом экс-комбрига Лучанова

Убийство братьев Мосейчуков

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В Сети не утихают обсуждения резонансного убийства и расследование преступления с участием экс-комбрига 155 ОМБр Станислава Лучанова и его подчиненных.

Общественный резонанс усиливает и темный бэкграунд экс-командира, ведь до этого назначения Лучанов занимал должность начальника штаба в 425-м полку «Скеля».

ТСН собрали самое интересное из общественных обсуждений.

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Убийство братьев Мосейчуков: как украинцы обсуждают резонансное дело

Писательница Тамара Горіха Зерня пишет, что ей жаль женщину, которая потеряла трех мужчин в семье — мужа на войне и двух сыновей в результате жестокой расправы.

«Все что угодно, чтобы только не думать о женщине, у которой погиб на войне муж, и которая осталась с тремя сыновьями. Один сын воюет, а двоих других силой вывели из дома, завезли в Полтавскую область и убили другие военные, которым приказал это сделать их командир».

Женщина добавила, что ни одно из этих слов не должно было быть написанным в здоровом обществе и подчеркнула, что украинская государственность держится на огромном упадке морали и духа в базовой структуре.

«Общество, являющееся неотъемлемой частью и зеркалом своей армии, должно стоять на ушах и требовать полноценного расследования этих и подобных случаев, наказания виновных и привлечения к ответственности высшего командования и гражданского руководства. Подобные преступления возможны там, где существует системная деградация. Которая просто не развилась бы до таких форм без сознательного попустительства», — написала Тамара Горіха Зерня.

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Пользовательница Анна Оскомина обратила внимание, что пострадали не только жители Киевской области, но и других регионов, ведь именно так было написано в сообщении президента.

«Обратили внимание? „Не одной общины…не только в Киевской области…“. То есть это может быть вообще не единичный случай. А у меня еще мелькнула мысль: если тела братьев нашли на территории базы 155-й бригады, тщательно ли правоохранители обыскали место захоронения? Вдруг там не только братья Мосейчуки найдутся?»

Пользовательница Светлана Самарская отметила, что отца семьи Мосейчуков убили россияне, а детей — свои же. Также она добавила, что с 2023 года на сайте представительства президента Украины зарегистрировали петицию о присвоении Сергею Мосейчуку-старшему званию Героя Украины (посмертно). Петиция все еще находится на рассмотрении.

Военный Сергей Гнездилов жалуется на тишину чиновников по делу:

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«Где-то сейчас сидит печальный российский пропагандист, который вместе с нами узнал о задержании Станислава Лучанова, экс-комбрига 155-й ОМБ. Он плачет, потому что последние новости настолько ужасны, что он не может придумать, что такого добавить в свою лживую пропаганду».

Журналистка Екатерина Лихогляд написала, что всем «мерещится» «Скеля», солдаты которой до беспамятства избили военного Маленко, угрожали журналистам расправой, где солдаты погибают во время прохождения учений. Она добавила, что полк «Скеля» постоянно открещивается от преступлений.

Военный Сергей Марченко пишет, что военные, совершившие преступление, должны понести максимально суровое наказание вне зависимости от возможных боевых заслуг.

«Мы в армии для того, чтобы защищать гражданских, а не убивать из-за бытовых конфликтов. В тот момент, когда военный вместо исполнения своей воинской обязанности занимается шкурняками, используя служебное положение, он перестает быть героем войны и переходит в статус мародера — позорного паразита в армии».

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Он также добавил, что в Украине ощущается огромный кризис справедливости.

Журналистка Ирина Сапман сообщила, что больше суток не может оправиться от новости об убийстве братьев Мосейчуков. Она добавила, что высшее военное руководство страны не реагировало на массовую гибель в штурмах в некоторых ОШП (425, 225), затем не последовало реакции на массовое избиение военного перед строем, мобилизацию наркозависимых и, наконец, на убийство братьев Мосейчуков.

«Что дальше? Такое впечатление, что армия превращается в жалкое ОПГ на государственном уровне».

Журналист Виталий Рождаев напомнил, что резонансное убийство произошло в печально известной бригаде «Анна Киевская», которая проходила подготовку во Франции, а затем бойцы сбежали за границу.

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«Как я говорил раньше, полк „Скеля“ еще не раз отличится скандалами. Что наиболее неприятно, комбриг 155-й и его подопечные занимались бандитизмом вдали от линии столкновения с врагом, в Киевской области».

«Больше всего удручает то, что это произошло уже после публикации расследования в медиа. То есть бывший начштаба полка Станислав Лучанов чувствовал себя настолько сильным и безнаказанным, что вместо залечь на дно (ведь сейчас разгар скандала с полком, где он был начштаба) отправляет своих подчиненных убивать людей за то, что они „не так посмотрели на его жену“», — пишет Антонина Доломанжи.

Офицер ВСУ Яна Паздрий возмущена тем, что Лучанову, полному кавалеру ордена Богдана Хмельницкого, дали бежать в СЗЧ. Также она подвергает сомнению адекватность наградной системы в ВСУ.

«Это его теперь минимум до командующего должны повысить, потому что в армии офицеров наказывают только через повышения».

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Иронически-политический аккаунт Изольда Сальтисон-Зельц пишет, что в Украине большой спрос на справедливость, но несмотря на это остается заметная доля людей, которые будут оправдывать преступников, если они военные.

«Как видно, пока из предыдущих общественных расследований (потому что полиция молчит), убиты бывшие военные, сыновья погибшего героя! Как такое возможно? Огласка по этому делу будет громкой. Ибо многое не налезает на голову! Абсурдность причины убийства не укладывается в сознание и рождает другие версии».

Что известно об убийстве братьев Мосейчуков: главное

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении экс-командиру 155-й ОМБр подполковнику Станиславу Лучанову и его подчиненным за незаконное лишение свободы и умышленное убийство двух гражданских — братьев Максима и Романа Мосейчуков из Киевской области.

По версии следствия и местных жителей села Калиновка, причиной расправы стал бытовой конфликт: жена комбрига жаловалась на шум от мотоциклов, после чего военные по указанию командира похитили мужчин, вывезли в Днепропетровскую область и замучили.

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Погибшие были из семьи военнослужащих — их отец погиб в 2023 году, а старший брат Максим раньше защищал Украину в Нацгвардии.

Правоохранители уже задержали большинство причастных бойцов и провели эксгумацию тел. Восемь военнослужащих отправлены под стражу на 60 суток. Сам Станислав Лучанов после задержания подчиненных самовольно покинул воинскую часть, но был задержан 13 июля в Киеве.

В Сухопутных войсках и ОК «Север» заявили о полном содействии расследованию, а Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить контроль в войсках во избежание подобных преступлений.

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