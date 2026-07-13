Бывший комбриг 155-й бригады Станислав Лучанов / © ТСН

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В Киеве задержан бывший комбриг 155-й бригады Станислав Лучанов, подозреваемый в убийстве братьев Мосейчуков из Калиновки в Киевской области. Также в смерти гражданских подозревают его подчиненных.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский прокомментировал убийство братьев в Киевской области

Глава государства назвал убийство гражданских в Калиновке Киевской области «ужасной трагедией». Зеленский пообещал, что все виновные в трагедии будут привлечены к «справедливой ответственности».

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Он добавил, что по состоянию на 13 июля задержаны 10 человек. Зеленский подтвердил, что задержанные — это военнослужащие и бывший командир 155-й бригады.

«Все, что ими делалось, будет подробно проверено. Это дело, которое касается не одной общины и не только Киевщины. Установить полную правду и привлечь к ответственности всех виновных — это необходимость всей страны. Так и будет», — подчеркнул украинский президент.

В Офисе генпрокурора Украины в комментарии для ТСН.ua подтвердили, что Станислав Лучанов был задержан правоохранителями в Киеве во время своей поездки с адвокатом. По данным Офиса генпрокурора, данных о том, что Лучанов сопротивлялся во время задержания, нет.

Также Зеленский отметил, что руководитель области вместе с начальником полиции области общались с жителями Калиновки, которое всколыхнуло жуткое убийство.

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«Важно, что люди помогают защищать справедливость для семьи Мосейчуков. Все, что было обещано людям во время этого общения, должно быть реализовано в полном объеме», — заверил глава государства.

Подробности задержания Лучанова от МВД

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время проведения операции по задержанию Лучанова оперативники, криминальные аналитики и следственные полиции Киевщины проработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения транспортных средств, установили использованные автомобили и собрали доказательства, позволившие поэтапно воспроизвести хронолог.

«Проведена масштабная работа полиции совместно с прокуратурой, и она дала результат — задержание организованной преступной группы», — сказал глава силового ведомства.

Он объяснил, почему публично прокомментировали это преступление позже. Клименко подчеркнул, что «расследования проходят в прямом эфире, не обо всем можно сразу говорить».

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Клименко добавил, что это «ужасное преступление стало запуском публичной дискуссии о поведении отдельных военнослужащих в тылу».

«Недопустимо разрешать конфликты с помощью бандитских методов. И в то же время недопустимо, чтобы такие случаи бросали тень на тех, кто защищает нас от кровавого врага на фронте», — подчеркнул он.

Расследование в отношении бывшего командира 155-й бригады Лучанова и его бойцов продолжается.

Задержание бывшего командира 155-й бригады Станислава Лучанова. Фото: Игорь Клименко / © Игорь Клименко

В убийстве братьев Мосейчуков подозревают экс-комбрига 155-й бригады Лучанова и его бойцов — последние новости:

Напомним, село Калиновка на Киевщине всколыхнуло жуткое убийство братьев Романа и Максима Мосейчуков . В их смерти подозревают бывшего командира 155 бригады Станислава Лучанова, командира батальона Алексея Долголенко и других военных.

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Местные жители рассказали журналистам, что за два дня до убийства в село приехали неизвестные мужчины, представившиеся ВСП. У них был «байкерский» список, из которого искали указанных мужчин. Одна из версий преступления, по словам жителей села, — бытовой конфликт жены комбрига.

После огласки родственники подозреваемого комбрига Лучанова скрылись из села.

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