Убийство братьев в Киевской области: у подозреваемых военных 155-й бригады изъяли большое количество боеприпасов

Суд наложил арест на имущество подозреваемых / © pexels.com

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Во время обысков в военных 155 бригады, фигурирующих в деле о похищении двух братьев в Киевской области, обнаружили более тысячи патронов и гранат.

Об этом стало известно с определения суда, передает «Громадське».

Суд наложил арест на имущество подозреваемых.

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Во время обысков правоохранители обнаружили три мобильных телефона, а также оружие:

патроны калибра 5,56 в количестве 124 единиц;

ящик с 400 патронами с маркировкой «20 CRTG 5,56mm., BALL M855»;

12 корпусов гранат;

16 дымовых гранат разных типов;

7 запалов к дымовым гранатам;

136 патронов с маркировкой LC 24;

172 патрона калибра 7,62×54 mm;

25 патронов калибра 5,45 mm;

53 патрона калибра 7,62×39 mm;

74 патрона калибра 9×19 mm;

100 патронов калибра 5,56 mm.

Напомним, в ночь на 28 июня семь человек ворвались во двор к двум братьям в Киевской области и вывезли их в неизвестном направлении. По данным источников в правоохранительных органах, полиция задержала девять бойцов 155 бригады по подозрению в похищении людей. Среди задержанных — командир батальона 155 бригады Алексей Долголенко.

Ранее мы писали о том, что командир 155-й механизированной бригады Станислав Лучанов после того, как его бойцов задержали, исчез. Позже в ОК «Південь» подтвердили, что Лучанов самовольно покинул воинскую часть — его разыскивают. Вскоре Военная служба правопорядка заявила, что бывшему комбригу вручили подозрение, но найти его пока не удалось.

Суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для семи военнослужащих, а впоследствии и для восьмого подозреваемого по подозрению в убийстве двух гражданских. На суде командир батальона Алексей Долголенко, подозреваемый в убийстве, не назвал заказчика.

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