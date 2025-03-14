Убийство Демьяна Ганула: что известно о гибели одесского активиста

В городе Одесса посреди бела дня произошла стрельба. В результате убит известный одесский общественный деятель и волонтер Демьян Ганула.

ТСН.ua собрал все, что известно, о резонансном убийстве известного активиста.

В Одессе посреди дня произошла стрельба

Около 10:30 посреди улицы в Одессе застрелили мужчину, об этом сообщили правоохранители.

Как отметили в полиции, неизвестный выстрелил в прохожего в Приморском районе, а именно на Александровском проспекте, и скрылся. В результате ранения, пострадавший погиб.

В городе объявили план-перехват "Сирена".

Сначала о том, что жертвой стал известный активист Демьян Ганул, сообщили сначала местные медиа, а затем это подтвердили в МВД и министр Игорь Клименко.

Клименко заявил, что берет расследование дела под личный контроль, а также в Одессу направили следственно-оперативную группу и криминалистов Центрального аппарата Национальной полиции вместе с главой Нацполиции Иваном Выговским.

Клименко опроверг информацию из соцсетей, будто стрелок был одет в военную форму.

Тем временем в Сети активно начали распространять фото предполагаемого подозреваемого.

В полиции возбуждено уголовное производство из-за убийства общественного деятеля. Событие квалифицировали как умышленное убийство, совершенное по заказу.

Расследование убийства Демьяна Ганула / Фото: Национальная полиция Украины

Что известно о Демьяне Гануле

31-летний погибший Демьян Ганул был общественным деятелем, блоггером, основателем и руководителем праворадикальной организации "Уличный фронт", а также являлся руководителем силового блока "Правого Сектора" в Одессе (2014-2016). Ганул участвовал в революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил.

Демьян Ганул был инициатором акций против незаконных застроек, возвращения Летнего театра в Одессе общине, а также демонтажа памятников советским деятелям. Мужчина активно занимался волонтерской деятельностью, помогая Вооруженным силам Украины.

Одесский активист Демьян Ганул/Фото: Facebook-страница Ганула

Неоднократно погибший выступал инициатором за снос советских памятников.

В ноябре 2021 года Ганул организовал акцию под консульством России в Одессе, принеся гроб с надписями "Груз 200" и "россияне уезжают домой". А в 2022 году на стенах бывшего здания консульства появились патриотические граффити по его инициативе.

Ганул уже неоднократно становился жертвой нападений: в 2020 году неизвестные сожгли его авто на СТО, впоследствии обстреляли автомобиль вблизи села Визырка. В частности, позже, неизвестные разбили его машину битами.

В 2023 году в Одессе неизвестные в военной форме напали на Ганула. Инцидент вызвал широкий резонанс в обществе, а полиция сразу же открыла уголовное производство по факту нападения. Кроме того, военное командование начало служебное расследование из-за возможной причастности военнослужащих к инциденту.

Сестра погибшего сообщила важные детали

В комментарии для ТСН.ua сестра Демьяна Лилия рассказала, что ее брату постоянно угрожали.

"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который больше Демьяна любил бы Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", – сказала Лилия.

Стоит отметить, что в 2024 году Ганул просил СБУ о защите. В своем Telegram-канале он отмечал, что опасается покушения на себя или своих близких.

Как сообщал активист, после акций по защите чести военных он начал получать угрозы. Кроме того, российские ресурсы "слили" личную информацию о его родных и назначили за нападение на него награду до 10 тысяч долларов.

Также, по словам Ганула, в 2024 году Басманный суд Москвы заочно арестовал его по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Появилось видео с места убийства Демьяна Ганула в Одессе

Как убийца совершил свое преступление

Издание "Думская" со ссылкой на собственные источники рассказало, что убийца выстрелил в Ганула из пистолета "Тульский — Токарев". Перед вторым, контрольным выстрелом у пистолета заело затвор. Поэтому злоумышленник получил новый патрон и произвел контрольный выстрел.

По информации издания, были найдены гильзы и заевший патрон.

В частности, стрелок не скрывал лицо, а после выстрела в упор спокойно покинул место преступления.

Тем временем в местных пабликах появилась информация, будто убийца активиста сам позвонил по телефону в полицию и сдался. Однако спикер полиции Одесской области Любовь Гордиевская в комментарии ТСН.ua не подтвердила и не опровергла информацию местных пабликов о том, что убийца Ганула вроде бы сам позвонил в полицию и сдался. По данным полиции, по состоянию на 12.55 розыск преступника еще продолжался.

Убийство активиста как часть стратегии России

Украинский журналист, публицист Виталий Портников считает, что убийство одесского активиста Демьяна Ганула, а также языковеды Ирины Фарион – это часть большой стратегии России по уничтожению государственности Украины и присоединению ее к стране-агрессорке.

Как отметил Портников, убийство Ганула совершили на следующий день после решения Европейского суда по правам человека по событиям в Одессе 2 мая 2014 года.

Журналист отметил, что после той трагедии в Одесском доме профсоюзов Кремль продолжает борьбу против тех, кто в городе пытался помешать действиям российской агентуры по превращению региона в "республику" и содействовать сохранению Одессы и области в составе Украинского государства.

Он акцентировал, что с этой точки зрения "убийство в Одессе вписывается в ту парадигму, которую мы уже наблюдаем со времени, когда во Львове была застрелена Ирина Фарион". Журналист добавил, что первые удары могут происходить именно по тем, кого в России будет называть представителями радикальных политических взглядов. Но в любой момент террор может также распространиться и на тех, кто выражает взгляды, близкие к распространяемым российской пропагандой.

По словам журналиста, "каждое убийство – это часть большой антиукраинской стратегии Москвы. И это нужно воспринимать".

Подозреваемый был задержан

В послеобеденное время 14 марта полиция задержала подозреваемого в убийстве одесского активиста.

Как сообщил Игорь Клименко, в квартире подозреваемого нашли оружие, с помощью которого, вероятно, было совершено преступление.

В СБУ сообщили, что стрелявшим в активиста мужчиной оказался 46-летний дезертир.

"Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели совместную спецоперацию, в ходе которой задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии по заказному характеру убийства, а также".

В Демьяна Ганула стрелял 46-летний дезертир / Фото: СБУ

В Демьяна Ганула стрелял 46-летний дезертир / Фото: СБУ

Полиция задержала подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула / Фото: Игорь Клименко

Глава государства Владимир Зеленский прокомментировал задержание подозреваемого и заверил, что десятки следователей, оперативников, криминалистов привлечены к раскрытию этого преступления. Выясняются все обстоятельства его совершения.

Президент поручил министру внутренних дел, главе СБУ и исполняющему обязанности генпрокурора "привлечь все необходимые силы и средства для того, чтобы установить все факты".

Оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление / Фото: СБУ

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