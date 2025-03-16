Убийство Демьяна Ганула: кого задержали и признал ли подозреваемый свою вину на суде

Сергей Шалаев — мужчина, задержанный за убийство одесского активиста Демьяна Ганула, во время судебного заседания признал свою вину.

Об этом сообщил заместитель руководителя Одесской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Руслан Веремчук, сообщает " Общественное " из зала Киевского райсуда Одессы.

Также Руслан Веремчук отметил, что закрытое судебное заседание оговорено тем, что во время объявления ходатайства прокурора назывались фамилии и свидетельские имена, которые предоставили показания.

Более того, уже стали известны детали, разглашение которых может повредить дальнейшему следствию.

Сергею Шалаеву вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: п. 11 ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство, совершенное по заказу и ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием.

Что известно о мужчине, который признался в убийстве Демьяна Ганула

Подозреваемый в убийстве украинского активиста – 46-летний Сергей Шалаев. Лишь через несколько часов после убийства Демьяна Ганула правоохранители задержали его. По данным СБУ, подозреваемый военнослужащий. С 23 февраля 2025 года его объявили в розыск за дезертирство от 23 февраля 2025 года.

В зале суда стало известно, что Шалаев был командиром механизированного взвода воинской части А0666 — это 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Служил после того, как был мобилизован.

Напомним, ранее глава МВД Игорь Клименко заявил, что Ганула могли убить из-за активной гражданской позиции по заказу российских спецслужб. Но все мотивы будут установлены позже.

Также известно, что летом 2024 активист Демьян Ганул просил Службу безопасности Украины о защите. Он заявил, что опасается покушения на себя или своих близких. Активист отметил, что российские ресурсы выложили в сеть информацию о его родных, а за нападение на него обещали до 10 тысяч долларов.

Читайте также: