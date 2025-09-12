Подозреваемый в убийстве Демяна Ганула в зале суда / © Национальная полиция Украины

Реклама

Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении фигуранта убийства одесского активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

Злоумышленнику предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Реклама

Что известно о мужчине, признавшемся в убийстве Ганула

Подозреваемый в убийстве украинского активиста — 46-летний Сергей Шалаев. Лишь через несколько часов после убийства Демьяна Ганула правоохранители задержали его. По данным СБУ, подозреваемый военнослужащий. С 23 февраля 2025 года его объявили в розыск за дезертирство от 23 февраля 2025 года.

В зале суда стало известно, что Шалаев был командиром механизированного взвода воинской части А0666 — это 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего похода. Служил после того, как был мобилизован.

Следственные действия в рамках расследования убийства Демьяна Ганула / © Национальная полиция Украины

Следственные действия в рамках расследования убийства Демьяна Ганула / © Национальная полиция Украины

Следственные действия в рамках расследования убийства Демьяна Ганула / © Национальная полиция Украины

Подозреваемый в убийстве активиста на суде / © Национальная полиция Украины

Следственные действия в рамках расследования убийства Демьяна Ганула / © Национальная полиция Украины

Напомним, убийство было совершено днем 14 марта 2025 года в центре Одессы. Злоумышленник выстрелил в активиста и скрылся с места преступления. Смерть Демьяна Ганула наступила в результате двух огнестрельных ранений с повреждением головы и туловища.

Благодаря слаженным действиям сотрудников Национальной полиции Украины и СБУ правонарушитель был задержан в течение пяти часов. Им оказался 46-летний военнослужащий Киевской области.

Реклама

Ранее глава МВД Игорь Клименко заявил, что Ганула могли убить из-за активной гражданской позиции по заказу российских спецслужб.

Также известно, что летом 2024 активист Демьян Ганул просил Службу безопасности Украины о защите. Он заявил, что опасается покушения на себя или своих близких. Активист отметил, что российские ресурсы выложили в сеть информацию о его родных, а за нападение на него обещали до 10 тысяч долларов.