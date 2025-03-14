Убийство Демьяна Ганула: стало известно, кем оказался мужчина, стрелявший в активиста (фото)

По имеющейся информации, стрелявшим в активиста мужчиной оказался 46-летний дезертир.

СБУ и Нацполиция по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула в Одессе. По имеющейся информации, стрелявшим в активиста мужчиной оказался 46-летний дезертир.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели совместную спецоперацию, в ходе которой задержали подозреваемого в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Прорабатываются возможные мотивы преступления, в том числе версии относительно заказного характера убийства, а также "российского следа", – говорится в сообщении.

В Демьяна Ганула стрелял 46-летний дезертир / Фото: СБУ

Досудебное расследование осуществляется при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление / Фото: СБУ

Напомним, в центре Одессы 14 марта неизвестный мужчина застрелил Демьяна Ганула, полиция срочно начала расследование. Активист подозревал, что российские спецслужбы готовят покушение на него, поэтому ранее просил защиты у СБУ.