Убийство Демьяна Ганула: задержанный получил подозрение по двум статьям

Прокуратура просит суд отправить его под стражу без альтернативы внесению залога.

Мужчине, задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула, объявили о подозрении.

Об этом сообщил пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко в комментарии "Суспільному".

По его данным, это произошло 15 марта, мужчине вручили подозрение по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство, совершенное по заказу, и незаконное обращение с оружием.

Прокуратура просит суд отправить его под стражу без альтернативы внесения залога.

Напомним, 14 мая на Приморском бульваре Одессы произошла стрельба и погиб мужчина, сообщили в Национальной полиции. Впоследствии глава МВД Игорь Клименко заявил, что жертва — Демьян Ганул. Ганул – общественный проукраинский активист.

Правоохранители немедленно начали оперативные мероприятия и через пять часов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Имя подозреваемого не называют.

Клименко рассказал, что из-за того, что Ганул имел активную гражданскую позицию, в Нацполиции не исключают, что убийство было совершено по заказу российских спецслужб. Но все мотивы будут установлены позже.

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