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Убийство депутата "Батькивщины" Плахотника: полиция поймала подозреваемого (фото)
Бывшего заместителя мэра Каменского убили из-за долга. Полиция нашла подозреваемого во Львовской области.
Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Александра Плахотника — бывшего заместителя мэра Каменского и депутата от «Батькивщины».
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины и в полиции Днепропетровской области.
Правоохранители 29 марта поймали подозреваемого во Львовской области. Им оказался 54-летний житель Каменского, знакомый с Плахотником. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант сжег авто, которым пользовался, и сбежал в другой регион.
В заявлении Офиса генпрокурора говорится, что жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении по фактам умышленного убийства, совершенного по корыстным мотивам, и незаконного обращения с оружием. По данным следствия, подозреваемый убил экс-заместителя мэра Каменского, чтобы не возвращать ему долг.
Для совершения этого преступления подозреваемый в течение нескольких месяцев следил за Плахотником и собирал подробную информацию. Фигурант дела установил видеокамеры у дома бывшего чиновника, чтобы ежедневно отслеживать его передвижения.
Утром 28 марта подозреваемый прибыл домой к Плахотнику и совершил в него не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений экс-чиновник погиб на месте происшествия.
После этого стрелок сбежал с места преступления.
Правоохранители провели обыски у фигуранта дела: изъяли оружие, боеприпасы, электронные носители, мобильные телефоны, камуфляжную одежду, гранату Ф-1 и запал. Следственные действия продолжаются.
Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Напомним, накануне в Каменском районе нашли тело Плахотника с огнестрельным ранением головы. Однопартийцы заявили о заказном убийстве.