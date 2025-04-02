Убийство депутата "Батькивщины" Плахотника: полиция поймала подозреваемого (фото)

Наручники / © pixabay.com

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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве Александра Плахотника — бывшего заместителя мэра Каменского и депутата от «Батькивщины».

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины и в полиции Днепропетровской области.

Правоохранители 29 марта поймали подозреваемого во Львовской области. Им оказался 54-летний житель Каменского, знакомый с Плахотником. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант сжег авто, которым пользовался, и сбежал в другой регион.

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В заявлении Офиса генпрокурора говорится, что жителю Днепропетровской области сообщено о подозрении по фактам умышленного убийства, совершенного по корыстным мотивам, и незаконного обращения с оружием. По данным следствия, подозреваемый убил экс-заместителя мэра Каменского, чтобы не возвращать ему долг.

Для совершения этого преступления подозреваемый в течение нескольких месяцев следил за Плахотником и собирал подробную информацию. Фигурант дела установил видеокамеры у дома бывшего чиновника, чтобы ежедневно отслеживать его передвижения.

Утром 28 марта подозреваемый прибыл домой к Плахотнику и совершил в него не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений экс-чиновник погиб на месте происшествия.

После этого стрелок сбежал с места преступления.

Правоохранители провели обыски у фигуранта дела: изъяли оружие, боеприпасы, электронные носители, мобильные телефоны, камуфляжную одежду, гранату Ф-1 и запал. Следственные действия продолжаются.

Подозреваемому грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Авто, которое сжег подозреваемый в убийстве Плахотника / © Национальная полиция Днепропетровской области

Найденное у подозреваемого оружие / © Национальная полиция Днепропетровской области

Напомним, накануне в Каменском районе нашли тело Плахотника с огнестрельным ранением головы. Однопартийцы заявили о заказном убийстве.