Убийство детей во Львовской области: в школе сделали скорбное сообщение и опубликовали фото

Обнародовали фото погибших подростков / © Игорь Зинкевич / Facebook

В сети распространили фото двоих детей, которых застрелил отец во Львовской области. Погибшим было 15 и 13 лет.

Об этом сообщает депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Погибшие дети. / © Игорь Зинкевич / Facebook

В школе, где учились дети, сообщили, что семья считалась благополучной, на учете социальных служб не состояла. Учителя и одноклассники в шоке от трагедии, в учебном заведении готовятся оказать психологическую поддержку ученикам и педагогам.

Правоохранители продолжают выяснять мотивы поступка мужчины и все обстоятельства трагедии.

Городской глава Анатолий Белей объявил дни траура в Бродовской общине. В связи с трагическим событием в селе Станиславчик траур в общине продлится с 16 по 18 февраля.

"В это время просим воздержаться от развлекательных мероприятий и почтить память погибших", - написали в городском совете.

Что известно об убийстве

Трагедия произошла в селе Станиславчик Золочевского района Львовской области. О выстрелах в доме полиции сообщили 15 февраля около 21.25. На месте обнаружили тела двоих детей и отца.

О гибели семьи сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По предварительной информации, мужчина застрелил детей из охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство. Обстоятельства трагедии устанавливают следователи, работают криминалисты и профильные службы.

По данным следствия, около 21:25 бабушка услышала звуки выстрелов в соседней комнате. Когда она зашла туда, то обнаружила без признаков жизни 13-летнего внучка, 15-летнюю внучку и их 42-летнего отца. Женщина сразу же вызвала полицию.

Предварительно установлено, что мужчина стрелял в детей из зарегистрированного гладкоствольного охотничьего ружья, после чего совершил самоубийство. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах жертвой убийцы стала еще одна беженка из Украины – Екатерина Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс в Северной Каролине — в том же штате, где ранее бездомный в метро убил 23-летнюю украинку Ирину Заруцкую.