Убийство девушки на Буковине: полиция официально сообщила о подозрении ее 18-летнему парню

27-летняя Виктория Тоненчук

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В Черновицкой области следователи полиции сообщили 18-летнему буковинцу о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть 27-летней девушки.

Об этом сообщили в Нацполиции.

«Согласно справке судебно-медицинских экспертов, причиной смерти 27-летней жительницы Глыбокой стала закрытая внутричерепная травма, которая находится в причинно-следственной связи с нанесением телесных повреждений. Правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения — содержания под стражей», — говорится в сообщении полиции.

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Напомним, в ночь на 6 апреля жительница Черновицкого района с телесными повреждениями была госпитализирована в больницу, где через пять дней она скончалась.

Врач отделения анестезиологии Игорь Костив рассказал, что у девушки также были множественные ссадины и ушибы лица, туловища, рук и ног. Девушка была в крайне тяжелом состоянии — в глубокой коме, подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких. Уже 10 апреля около 13:00 она умерла в реанимации.

Тело девушки было направлено на судебно медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

«В ходе следствия собраны доказательства, которые дали основания уведомить 18-летнего жителя Глыбокой о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают мотивы и все детали преступления», — сообщили в полиции.

Следователи полиции подготовили ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Черновицкая окружная прокуратура.

18-летнему подозреваемому грозит 10 лет за решеткой.

Позже отец умершей Виктории Тоненчук рассказал шокирующие подробности убийства дочери. Мужчина отметил, что несколько месяцев назад парень уже поднимал руку на Викторию, но тогда дело закрыли по договоренности сторон. Мужчина сожалеет, что его дочь решила простить своего обидчика в прошлый раз. «Первый раз — в январе, на праздники. А это второй раз, уже смертельно», — сказал он.