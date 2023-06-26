Убийство Екатерины Гандзюк: отец активистки прокомментировал, доволен ли решением суда

По мнению мужчины, участие в убийстве активистки могли принимать также и "правоохранители".

Отец Катерина Гандзюк отреагировал на приговор суда о наказании организатора и заказчика убийства женщины. Мужчина доволен приговором и радуется, что судебный процесс наконец-то закончился.

Об этом он рассказал в рамках единого телемарафона.

“Я доволен приговором. Наконец-то закончился судебный процесс. Благодаря кропотливой работе прокуратуры, благодаря работе суда, который очень справедливо, на мой взгляд, отнесся ко всем фактам, благодаря большому количеству неравнодушных людей в Украине и мире, очевидно, впервые в истории Украины заказчики и организаторы заказного убийства получили свои сроки. Но с другой стороны, двоякие чувства, потому что осталось безнаказанным большое количество людей, если можно считать их людьми, которые принимали участие в процессе”, — рассказал Виктор Гандзюк.

Он также добавил, что участие в убийстве Екатерины могли принимать и оборотни в погонах, и холуи, которые прислуживали этим людям.

"Это сотрудники полиции, которые скрывали факты, ряд людей, о которых мы неоднократно говорили, в какой-то мере причастны к этому преступлению", — подчеркнул отец женщины.

Приговор по делу Екатерины Гандзюк: решение суда встретили аплодисментами, довольны ли родные

Напомним, что Днепровский райсуд Киева 26 июня объявил приговор по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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