Убийство Фарион: адвокат рассказал, есть ли новые факты по делу

Убийство языковеда и эксдепутатки Ирины Фарион находится в центре внимания. Впрочем, пока нет новых фактов по этому делу. Сегодня во Львове состоится суд, на котором должны избрать меру пресечения подозреваемому 18-летнему Вячеславу Зинченко

Об этом в интервью "24 каналу" заявил адвокат подозреваемого Игорь Сулима.

"Новых очень много фактов нет. Мною было подано ходатайство об ознакомлении с материалами дела. Мне предоставили часть материалов. Какие именно, я не буду говорить, потому что это тайна следствия. Из тех материалов, которые я видел, тех материалов, которые были предоставлены, не добавилось никаких доказательств, подтверждающих вину Вячеслава. Нет ничего.

Орудия убийства также не найдены. Также Сулима высказал предположение, что есть "очень много экспертиз, которые не проведены".

"Ничего не нашли, ни орудия убийства, ни каких-либо других, которые указывали бы на то, чем убивали. Нет такого", — добавил адвокат.

Напомним, дочь языковеда Ирины Фарион – София Семчишин – высказала свою версию относительно того, за что была убита ее мать.

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