Убийство Фарион: адвокат указал на интересные факты по поводу подозреваемого

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко не скрывал свои персональные данные и перемещения. Важно учитывать этот факт.

Такое мнение высказал его адвокат Игорь Сулима в интервью "24 каналу".

"Никаких конспираций не было. Потому что человек, который хочет что-то сделать, он будет прятаться так, чтобы его не увидели. Он этого не делал. Давайте начнем с Днепра – он берет билет, садится в поезд, едет во Львов, снимает квартиру на свое имя, оплачивает со своей карты, отсылает свои паспортные данные", — сказал он.

Кроме того, Сулима отмечает, что после убийства Зинченко еще два дня находился во Львове — хотя почти все службы в стране разыскивали убийцу. Впрочем, Вячеслав остался в городе.

"Смело ходит по улицам, идет под камерами, покупает билет на свое имя, спокойно садится и едет домой", — заявил адвокат.

Напомним, дочь убитого языковеда Ирины Фарион София Семчишин будет требовать для того, кто совершил это преступление, пожизненного лишения свободы — высшей степени наказания, предусмотренного Уголовным кодексом.

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