Убийство Фарион: дело переквалифицировали — что грозит подозреваемому

Подозреваемому по делу об убийстве языковеда и общественной активистки Ирины Фарион — Вячеславу Зинченко изменена квалификация преступления. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Теперь его (Зинченко — Ред.) подозревают в умышленном убийстве лица в связи с исполнением им общественного долга по мотивам национальной нетерпимости и в незаконном обращении с оружием", — информируют в полиции.

Правоохранители отмечают, что злоумышленник подстерегал Ирину Фарион 19 июля около 19:20 во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. .

Полицейские установили, что 18-летний задержанный в 2022 году в одном из мессенджеров стал участником группы, пропагандирующей культ насилия и жестокости, а также расовой, национальной и религиозной нетерпимости и дискриминации Кроме того, в 2024 году он присоединился к еще одной связанной с российской неонацистской организацией.

"Во время пребывания в этих группах у подозреваемого возникла личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка и культуры. По мнению злоумышленника, своими действиями она раскалывала народное единство — из-за этого у него возник умысел на убийство общественного деятеля", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, OSINT-исследователи идентифицировали подозреваемого в убийстве Фарион. Из открытых источников аналитики узнали, что Вячеслав родился в 2006 году.

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