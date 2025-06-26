Убийство Фарион: какие доказательства нашли в телефоне подсудимого

Дело об убийстве Фарион

В четверг, 26 июня, во Львове на суде по делу об убийстве известного украинского языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион было исследовано содержимое телефона Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве.

Фото некоторых материалов, которые хранил подсудимый, опубликовала в соцсети Facebook дочь погибшей София Лицо (Семчишин).

Как оказалось, в памяти устройства было более 200 тысяч файлов изображений. Среди них — фото Гитлера и карикатурные образы Ирины Фарион с признаками глумления над убитой.

Кроме того, Вячеслав Зинченко хранил более 8 тысяч скриншотов со спутниковых снимков улиц Львова. Все — вокруг дома на Масарика, где жила и где была убита Ирина Фарион, и вблизи Львовской политехники, где она работала.

Также здесь были фото одежды, в которой камеры наблюдения зафиксировали подозреваемого в день убийства.

На телефоне Вячеслава Зинченко обнаружили также инструкции по маскировке и переписку о приобретении оружия.

Дочь Ирины Фарион сообщила, что следующее судебное заседание по делу об убийстве состоится 21 июля.

Напомним, 19 июля 2024 года во Львове на улице Масарика выстрелами из пистолета в голову была убита украинская языковед и общественный деятель Ирина Фарион.

Подозреваемого в убийстве 18-летнего Вячеслава Зинченко вскоре задержали в Днепре, где он проживал. По информации следствия, он был участником группы в соцсети, которая пропагандирует культ насилия, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость.