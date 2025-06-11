Убийство Фарион: подозреваемый заявил об отказе от средств защиты

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко / © Суспільне

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Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко заявил, что больше не чувствует угрозы своей жизни и хочет отказаться от бронежилета и каски, в которых его обычно привозят в суд.

Об этом сообщает Общественное.

«Вячеслав Зинченко… подал ходатайство с просьбой отменить меры безопасности — ношение бронежилета и каски, поскольку, как заявил обвиняемый, никакой угрозы своей жизни он не видит и считает их ненужными», — говорится в сообщении.

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По решению суда это ходатайство было направлено на рассмотрение командиру части, которая отвечает за конвой Зинченко.

На заседании также рассмотрели записи с камер наблюдения за период с 14 по 16 июля 2024 года. Адвокаты подозреваемого подали ходатайство о приобщении к материалам дела двух экспертных заключений относительно запаховых следов на стуле, где якобы сидел Зинченко. Они также попросили исследовать еще одно видео.

Сообщается, что следующее судебное заседание по делу назначено на 18 июня в 10:00.

Напомним, ранее мы писали о том, что обвиняемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко, по словам дочери погибшей Софии Особой, манипулирует своим состоянием здоровья, чтобы затянуть судебный процесс

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В октябре адвокаты подозреваемого в преступлении Вячеслава Зинченко просили суд отпустить его под домашний арест, однако судьи оставили парня под стражей.

Отметим, Фарион умерла в больнице 19 июля 2024 года после того, как в нее выстрелил неизвестный.