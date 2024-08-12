Убийство Фарион: родители подозреваемого Вячеслава Зинченко рассказали интересные детали дела

Родители подозреваемого в убийстве языковеда и экс-депутата Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко заявляют о непричастности их сына к этому преступлению.

Об этом мать Елена Зинченко и отец Федор Зинченко сказали в интервью "11 каналу".

"Мой сын не способен, он этого не делал. Он приехал встретиться с друзьями, погулять по Львову и все. Вернулся домой и дальше вел нормальную, обычную жизнь. А это – другое дело. Надо искать настоящих убийц и заказчиков. Это не связано с моим сыном. Доказательств на самом деле нет", — заявила женщина.

В свою очередь, отец задержанного высказался по поводу найденной полицией в их квартире записки сына. В ней Вячеслав писал, что "скрывал это от родителей ради их безопасности". Тем не менее, по словам мужчины, следствие не рассказывало о существовании этого письма и его содержании.

"Я был на допросе. Следователь ничего такого не говорил. Также не показал мне, что он переписывался с какими-то ультраправыми движениями. Этого нет в ходатайстве об избрании меры пресечения. Поэтому вообще с доказательной базой все очень грустно", — считает Федор Зинченко.

Более того, по его словам, 18-летний парень даже не знал, кто такая Ирина Фарион. Мол, этой фамилии в семье никто не знал.

"Славик к украинскому языку относился с уважением. Он много читал, очень интересовался украинским национализмом – Степаном Бандерой, Романом Шухевичем, Евгением Коновальцем. Поэтому у них с Фарион, скорее всего, общее отношение к украинскому языку", — высказался отец подозреваемого.

Напомним, ранее у подозреваемого в убийстве 18-летнего Вячеслава Зинченко провели обыск и изъяли немало личных вещей. Среди изъятого имущества – две пары кроссовок, ноутбук и телефон.

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