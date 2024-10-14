Убийство Фарион: к совершению преступления могут быть причастны неустановленные лица

По мнению правоохранителей, владельцы этих номеров могут быть причастны к преступлению.
К совершению убийства языковеда и экснардепки Ирины Фарион могут быть причастны многие неустановленные лица, пользующиеся абонентскими номерами. Следователи проверяют почти 300 номеров телефонов.
Об этом свидетельствуют материалы суда, опубликованные в Едином государственном реестре судебных решений.
"В ходе досудебного расследования поступил рапорт оперуполномоченного УКР ГУНП во Львовской области ЛИЧНОСТЬ_21 о том, что в ходе проведения комплекса мероприятий по данному уголовному производству УКР ГУНП во Львовской области установлено, что к совершению данного уголовного правонарушения могут быть причастны неустановленные лица, пользующиеся абонентскими номерами", – говорится в материалах дела.
Следствие запросило доступ к разговорам 291 неизвестного абонента, сообщается в материалах дела. Суд предоставил разрешение. В настоящее время анализируются входящие и исходящие вызовы, SMS, GPRS, переадресация; дат и продолжительность самих звонков; идентификационные признаки конечного оборудования (абонентский, серийный, IMSI номера сим-карты, IMEI), сведения о движении средств по всем номерам, при наличии контрактного соглашения – сведения об абоненте.
Следствие предполагает, что владельцы этих номеров могут быть причастны к преступлению.
Напомним, 19 июля этого года, около 19:30 неизвестный мужчина выстрелил в голову Ирины Фарион из пистолета без глушителя.
25 июля президент Зеленский сообщил, что в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.
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