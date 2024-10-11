Убийство Фарион: следствие проверяет причастность "неустановленных лиц" к преступлению

Следователи полиции Львовской области получили доступ к 291 номеру мобильных операторов в рамках уголовного производства по факту убийства языковеда и бывшей нардепки Ирины Фарион.

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на данные судебного реестра.

Досудебное расследование установило, что почти три сотни номеров принадлежат пока неустановленным лицам, которые могут быть причастны к преступлению.

Правоохранители изучают информацию о всех соединениях 291 номера от 1 января 2023-го до 26 июля 2024-го. В частности, следователи анализируют входящие и исходящие вызовы, SMS, MMS, GPRS, переадресацию; дату и продолжительность самих звонков; идентификационные признаки конечного оборудования (абонентский, серийный, IMSI номера сим-карты, IMEI).

Также отмечается, что будут исследованы сведения о движении средств по всем номерам, доступ к которым предоставил суд.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве Ирины Фарион суд оставил под стражей. Хотя адвокаты просили отпустить Вячеслава Зинченко под домашний арест.

Напомним, Ирина Фарион скончалась в больнице после того, как в нее стреляли вечером 19 июля возле многоквартирного дома по улице Масарика, 3, где она жила.

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