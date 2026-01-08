Убийство Фарион: суд принял новое решение по делу, известному о судьбе Зинченко

Справа Фарион.



В Шевченковском районном суде Львова продлили меру пресечения обвиняемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Подозреваемый был оставлен под стражей.

Об этом сообщили корреспонденты «Суспільного».

Зинченко продлили меру пресечения: арест без права внесения залога сроком на 60 суток — до 9 марта включительно. Хотя его адвокаты просили смягчение меры пресечения — домашний арест с ношением средств наблюдения. Впрочем, суд отклонил это.

Во время заседания прокурор Дмитрий Петлированный отметил: в случае изменения меры пресечения есть риск, что обвиняемый может не являться в суд, чтобы избежать уголовной ответственности. Кроме того, по его словам, у Зинченко нет постоянного места жительства во Львове или на территории области.

«Существует риск того, что, учитывая характер инкриминируемых преступлений, его интерес к оружию и определенные навыки обращения с ним, а также характер инкриминируемого ему преступления, обвиняемый может совершить другое уголовное правонарушение», — добавил прокурор.

В то же время, защита Зинченко назвал ходатайство прокурора «необоснованным», а указанные риски — «необъективными и не подтвержденными надлежащими доказательствами».

Напомним, вечером 19 июля 2024-го во Львове стреляли в депутат Ирину Фарион. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу, где она скончалась. Вскоре в Днепре был задержан подозреваемый — 18-летний Вячеслав Зинченко. По данным следствия, Зинченко был участником онлайн-группы, пропагандирующей культ насилия, а также разжигающей расовую, национальную и религиозную рознь.

Во время суда стало известно, что запаховая экспертиза показала 99,9% совпадения с обвиняемым Зинченко. Эксперт Виталий Мандрик сообщил, что запаховые следы с места преступления, где убили депутата, сравнивали с образцами обвиняемого. Подтверждено почти стопроцентное совпадение.