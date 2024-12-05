Убийство Фарион: суд решил, отпускать ли домой подозреваемого

Во Львове апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве языковеда Ирина Фарион. Подозреваемый продолжит находиться под стражей.

Об этом сообщает "Суспильне".

Львовский апелляционный суд 5 декабря рассмотрел апелляцию по мере пресечения Зинченко и оставил в силе решение предыдущего суда – пребывание под стражей без права на залог до 12 января 2025 года.

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Адвокаты подозреваемого в убийстве Фарион просили суд изменить ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Аргументировали это отсутствием какого-либо прямого доказательства против Зинченко, и тем, что он раньше не был судим.

В свою очередь прокуроры заявили, что считают подозрение фигуранту дела обоснованным, поэтому просили оставить меру пресечения без изменения – содержание под стражей без залога.

Заслушав стороны обвинения и защиты, суд решил оставить Зинченко в СИЗО.

К слову, подозреваемый участвовал в заседании с помощью видеосвязи. В зале суда присутствовали мама Зинченко и люди, одетые в футболки с фото фигуранта и надписью "Зинченко невиновен". Присутствовали и те, кто пришел поддержать семью Фарион, в частности, они принесли фотопортрет языковеда.

Напомним, 13 ноября Галицкий райсуд Львова продлил меру пресечения подозреваемому в убийстве Фарион еще на два месяца – до 12 января 2025 года включительно.

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