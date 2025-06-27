Убийство Фарион: у подозреваемого нашли досье на Стерненко, Филатова и Корбана

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко

Реклама

Во время заседания Шевченковского райсуда Львова по делу об убийстве языковеда и экс-нардепа Ирины Фарион было обнародовано содержимое мобильного телефона подозреваемого. Как сообщили украинские СМИ, среди сохраненных файлов обнаружили досье на общественного деятеля Сергея Стерненко, мэра Днепра Бориса Филатова и бизнесмена Геннадия Корбана.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов в соцсетях, обвинив правоохранителей в бездействии.

«Убивают Ирину Фарион. У вероятного преступника находят в телефоне досье на Стерненко и Филатова. Нацпол молчит и возможных жертв не предупреждает. Убивают Ганула. Нацпол молчит и возможных жертв не предупреждает. Покушение на Стерненко. Филатов на очереди. Нацпол молчит и не предупреждает. Это скотство или измена?», — написал мэр Днепра.

Реклама

Общественный деятель Сергей Стерненко также отреагировал на инцидент. Он отметил, что это свидетельствует об активизации террора со стороны России на территории Украины.

«Я думал, россияне к террору и диверсиям в тылу перейдут значительно раньше. Сейчас их активность особенно высока: закладки, мопеды, использованные в темную подростков и т.д. Все мы должны понимать, что враг будет терроризировать нас, пока существует», — отметил Стерненко.

Он возмутился, что узнал об угрозе не от правоохранителей, а из новостей.

«Отдельный прикол, что я об этом узнаю из новостей. Меня не вызвали следователи. Спасибо Нацполиции, что ничего не сказали о подготовке российских спецслужб к преступлению», — говорится в сообщении.

Реклама

Стерненко обратил внимание, что об угрозе депутату Бужанскому министр рапортовал в тот же день.

Напомним, 19 июля 2024 года во Львове была убита украинская языковед и общественный деятель Ирина Фарион — в нее стреляли из пистолета.

Подозреваемого в преступлении, 18-летнего Вячеслава Зинченко, задержали вскоре в Днепре, где он проживал. По данным следствия, Зинченко был участником онлайн-группы, пропагандирующей культ насилия, а также разжигающей расовую, национальную и религиозную вражду.

Недавно в суде показали видео с выстрелами и бегством убийцы Ирины Фарион.

Реклама