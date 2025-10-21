Убийство Фарион: в суде был тайный свидетель — детали

21 октября состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион

Во Львове 21 октября состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Во время слушания был допрошен тайный свидетель, который, по словам стороны обвинения, непосредственно видел подозреваемого в день преступления. Следующее заседание суда запланировано на 11 ноября.

Об этом говорится в сообщении «Эспрессо.Запад».

Дочь погибшей, София Личность, заявила, что адвокаты подозреваемого Зинченко пытаются затянуть судебный процесс.

«Эмоционально я только заметила, что Зинченко немного нервничал в своей камере… Искренне благодарю тайного свидетеля, который не побоялся выступить и четко сказал, что видел убийцу Ирины Фарион. Это подтвердил и прокурор — речь идет именно о человеке, который сейчас находится за решеткой», — рассказала София Особа.

Она также прокомментировала, почему, по ее мнению, Ирине Фарион до сих пор не присвоили звание Героя Украины.

«Я процитирую свою маму: „Малыши никогда не поймут больших“. Бандере также не присвоили звание Героя Украины, как мы все знаем. Мы будем сражаться. Многие украинцы считают Ирину Фарион Героем Украины», — сказала она.

Напомним, в феврале 2025 года на заседании суда подозреваемый в убийстве языковеда Ирина Фарион Вячеслав Зинченко заявил , что не признает своей вины.

19 июля 2024 года неизвестный мужчина выстрелил в голову Ирины Фарион из пистолета без глушителя.

25 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Днепре задержан 18-летний подозреваемый в убийстве Ирины Фарион.