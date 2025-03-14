Убийство Ганула: полиция опубликовала фото подозреваемого

Полиция показала фото злоумышленника, который сегодня, 14 марта, убил активиста Демьяна Ганула в Одессе.

"Уважаемые граждане! Если вы владеете любой информацией о местонахождении мужчины с фото, просим сообщить в полицию по телефонам: (380) 732555126(380) 949498364 или на спецлинию "102", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня, 14 марта, в Одессе застрелили известного активиста Демьяна Ганула.

Полиция начала уголовное производство по факту убийства одесского общественного деятеля. Событие квалифицировано как умышленное убийство, совершенное по заказу.

В комментарии ТСН.ua его сестра сказала, что активисту постоянно угрожали.

"Ему постоянно угрожали, постоянно. Я не знаю человека, который бы больше Демьяна любил Украину. Его убили за то, что он был патриотом, за то, что отстаивал Украину", — сказала Лилия.

Впоследствии в Сети появилось видео с места трагедии.

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