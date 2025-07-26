Убийство и изнасилование 17-летней девочки в Сумской области: подозреваемому избрана мера пресечения

Подозреваемый в убийстве 17-летней девочки в Сумской области / © Прокуратура Сумской области

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Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 17-летней девочки в Сумской области.

Об этом сообщает прокуратура Сумской области в Telegram.

«По ходатайству следователя, поддержанного руководителем Сумской областной прокуратуры Александром Панченко, решением суда 26 июля 2025 года 28-летнему подозреваемому в убийстве 17-летней девочки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог сроком 60 суток»,

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Действия подозреваемого квалифицированы по факту умышленного убийства 17-летней девушки, сопряженной с изнасилованием — п. 10 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Подозреваемый в убийстве 17-летней девочки в Сумской области / © Прокуратура Сумской области

Напомним, что 24 июля 2025 года в поселке Николаевка Сумского района около 14:00 в лесополосе правоохранители обнаружили труп девушки с признаками насильственной смерти и повреждениями, характерными для сексуального насилия.

Правоохранители оперативно установили, что к преступлению причастен 28-летний житель Киева.

По предварительным данным, мужчина пригласил девушку на прогулку, во время которой лишил ее жизни.

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Напомним, в Киеве россиянин задушил свою девушку в фотостудии.