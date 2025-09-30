Убийство и расчленение балетмейстера Холодной из Харькова: ее муж получил приговор

Балетмейстер Мария Холодная и ее муж / © Офис Генерального прокурора

В Харькове суд признал виновным в убийстве балетмейстера Марии Холодной ее мужа. В прошлом году во время ссоры мужчина зарезал жену, расчленил ее тело, закопал части в лесопосадке, а части — сжег.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Убийство Холодной было совершено 17 февраля 2024 года в Харькове. Тогда в полицию обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении своей дочери — главного балетмейстера Харьковского академического театра музыкальной комедии. Дочь прекратила отвечать на звонки, а ее сообщения в мессенджерах были довольно странными.

Правоохранители выяснили, что Холодная и ее муж собирались развестись, поэтому решили пожить отдельно. За несколько дней до убийства муж приехал к жене с чемоданом, якобы чтобы забрать личные вещи. Он ревновал жену и подозревал ее в измене, поэтому периодически отслеживал ее общение в мессенджере. Во время ссоры с Холодной мужчина нанес ей ножевые ранения, от которых женщина погибла.

В дальнейшем муж расчленил тело балетмейстера: кисти рук и голову положил в пакет, а туловище — в чемодан. После этого убийца убрал и вымыл квартиру, а затем закопал пакет с остатками в лесопосадке. Впоследствии злоумышленник отправился в дачный кооператив, где в заброшенном погребе положил тело жены, облил топливом, забросал автошинами и поджег. Мужчина закрыл крышку погреба, чтобы пламя не перекинулось на дом. Из-за этого огонь погас и тело Холодной не сгорело полностью.

После убийства муж пытался делать вид, будто жена до сих пор жива: возил ее телефон по городу и отвечал на сообщения.

Правоохранители задержали злоумышленника и суд взял его под стражу, где мужчина ожидал приговора. Обвиняемый признал вину в убийстве жены. Теперь суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и назначил ему максимальное наказание — 15 лет заключения.

