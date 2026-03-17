Убийство Игоря Комарова на Бали: названы имена подозреваемых — среди них есть украинцы (фото)

Убийство Игоря Комарова на Балле / © из соцсетей

По делу об убийстве 28-летнего украинца Игоря Комарова на Бали установлены имена подозреваемых. Среди них трое граждан Украины.

Об этом сообщили в Интерполе, который объявил подозреваемых в международный розыск по запросу Индонезии.

Речь идет о пяти лицах: украинцах Денисе Галушке, Романе Мельнике и Василии Немеше, а также гражданине РФ Николае Петрике и гражданине Казахстана Владиславе Аханове. Всех их подозревают в похищении, вымогательстве и убийстве.

Названы имена подозреваемых в убийстве Игоря Комарова на Бали / © Interpol

Как отмечается, соответствующие красные оповещения (red notice) были обнародованы 17 марта 2026 года. Инициалы украинцев — DH, VN и RM — совпадают с ранее озвученными правоохранителями Бали.

Убийство украинца на Бали: что известно

По данным следствия, Игорь Комаров исчез 15 февраля 2026 во время поездки на мотоциклах в районе Джимбарана вместе со знакомыми. Впоследствии у сети появились видео, на которых мужчина просил выкуп в размере 10 млн долларов.

Первый фигурант дела — гражданин Нигерии — был задержан 23 февраля. По версии следствия, он мог быть причастен к организации похищения.

В конце февраля на побережье Бали начали находить человеческие останки, а 5 марта индонезийская полиция подтвердила по результатам ДНК-экспертизы, принадлежащие Игорю Комарову.

Ранее правоохранители Индонезии заявляли, что подозрения по делу объявлены шестерым иностранцам. Расследование продолжается.

