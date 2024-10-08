Убийство Ирины Фарион: адвокаты подозреваемого Зинченко просили изменить меру пресечения

Львовский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу стороны защиты подозреваемого в убийстве политика и языковеда Ирины Фарион Вячеслава Зинченко об изменении ему меры пресечения на круглосуточный домашний арест. Таким образом суд оставил подозреваемого под стражей до 17 ноября.

Об этом стало известно из трансляции суда в прямом эфире.

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Адвокаты подозреваемого просили отменить определение Галицкого районного суда Львова, который продлил Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 ноября 2024 года без права внесения залога. Защита отмечала, что ни один свидетель не сказал, что видел Вячеслава Зинченко в момент совершения преступления, а все материалы дела – не более, чем предположение.

Также отмечалось, что 18-летний Зинченко ранее не привлекался к уголовной ответственности, не совершал других правонарушений и не скрывался от следствия.

Со своей стороны прокуроры настаивали на сохранении действующей меры пресечения в виде содержания под стражей, аргументируя свою позицию тем, что во время экспертизы на скамейке на месте убийства собака обнаружила запаховые следы, которые на 99% сходятся с Вячеславом Зинченко.

Напомним, политика и языковеда Ирину Фарион убили 19 июля 2024 года. В 19:30 полиция получила сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный стрелял в прохожую.

Несколько суток правоохранители искали убийцу. По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, в рамках расследования было допрошено более 900 свидетелей, проведено 22 судебные экспертизы, а также проанализировано более 9 тысяч изображений из 170 камер видеонаблюдения. 25 июля в Днепре в собственной квартире задержали подозреваемого в совершении убийства Фарион – 18-летнего местного жителя Вячеслава Зинченко.

Во Львове 26 июля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия. А 19 сентября Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог еще на 60 суток – до 17 ноября.

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