Убийство Ирины Фарион: ее дочь потребует наивысшей меры наказания

Представительница потерпевшей стороны заявила об основаниях для переквалификации преступления.
Дочь бывшей нардепки и языковеда Ирины Фарион, которая была убита 19 июля во Львове, София Семчишин (Особа) потребует для того, кто совершил это преступление, пожизненного лишения свободы — наивысшей меры наказания, предусмотренной Уголовным кодексом.
Об этом стало известно с пресс-конференции, которую трансировали Новости.LIVE.
“Это убийство было очень жестоким, показательным. Он знал, что делал… Убийца приложил максимальные усилия, чтобы убить Ирину Фарион", — сказала она.
В настоящее время задержанный по подозрению в совершении умышленного убийства обвиняется по ч. 1. ст. 115 УКУ, санкция которой предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы. Поэтому адвокат дочери убитой Наталья Романик потребует переквалификации преступления.
“Я считаю, что есть все основания для переквалификации по ч. 2 этой же статьи, которая предусматривает санкцию – пожизненное лишение свободы… Мне стали известны факты, которые говорят, что есть основания для переквалификации. Как представитель потерпевшей стороны буду настаивать на этом", — сказала она.
Наталья Романик добавила, что судебно-психиатрическая экспертиза исключила возможную невменяемость подозреваемого.
Напомним, 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион 18-летнему жителю города Днепра Вячеславу Зинченко. Он в течение двух месяцев находится в заключении в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.
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