Убийство Ирины Фарион: ее дочь потребует наивысшей меры наказания

Дочь бывшей нардепки и языковеда Ирины Фарион, которая была убита 19 июля во Львове, София Семчишин (Особа) потребует для того, кто совершил это преступление, пожизненного лишения свободы — наивысшей меры наказания, предусмотренной Уголовным кодексом.

Об этом стало известно с пресс-конференции, которую трансировали Новости.LIVE.

“Это убийство было очень жестоким, показательным. Он знал, что делал… Убийца приложил максимальные усилия, чтобы убить Ирину Фарион", — сказала она.

В настоящее время задержанный по подозрению в совершении умышленного убийства обвиняется по ч. 1. ст. 115 УКУ, санкция которой предусматривает наказание до 15 лет тюрьмы. Поэтому адвокат дочери убитой Наталья Романик потребует переквалификации преступления.

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“Я считаю, что есть все основания для переквалификации по ч. 2 этой же статьи, которая предусматривает санкцию – пожизненное лишение свободы… Мне стали известны факты, которые говорят, что есть основания для переквалификации. Как представитель потерпевшей стороны буду настаивать на этом", — сказала она.

Наталья Романик добавила, что судебно-психиатрическая экспертиза исключила возможную невменяемость подозреваемого.

Напомним, 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион 18-летнему жителю города Днепра Вячеславу Зинченко. Он в течение двух месяцев находится в заключении в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.

Просьба отклонена! Подозреваемый в убийстве Фарион остается под стражей!

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