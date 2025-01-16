Убийство Ирины Фарион: сколько денег обвиняемый потратил на организацию преступления

Следствие установило, что 18-летний Вячеслав Зинченко взял средства из своего криптокошелька.

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко потратил на организацию преступления около 20 тыс. человек. гривен, которые взял из своего криптокошелька.

Об этом сказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский в интервью "Українським новинам".

Выговский отметил, что оружие, из которого было совершено преступление, не нашли. Однако, по его словам, полиция полностью отследила, где Зинченко ее покупал.

"Если брать доказательную базу, для прокуроров и по моему убеждению — там достаточно доказательств его вины. Они зафиксированы и закреплены. После ознакомления с материалами дела у адвокатов и самого обвиняемого настроение немного изменилось. Но последнее слово за судом", — пояснил глава.

По его словам, обвиняемый потратил на организацию убийства деньги из криптокошелька.

"Это не столь большие деньги, но мы считали, что для реализации убийства он потратил около 20 тыс. гривен", — рассказал Выговский

Также известно, что обвиняемый не ограбил Фарион.

"Могу сказать, что он хорошо подготовился, был осведомлен, читал много литературы, понимал методы конспирации... Скорее всего, он сам готовился, но мы не исключаем, что к этому могут причастны россияне", — сказал Иван Выговский.

Как работали оперативные службы

По словам главы Нацполиции, оперативники работали пошагово.

"Оперативные службы и криминальный анализ дали этот результат. Вычислили его манеру шествия, выяснили маршруты перемещения и места временного проживания. Технологии позволили все отследить", — добавил он.

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Глава Нацполиции рассказал, как было подготовлено убийство

По словам Выговского, Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве языковеда, с 2022 года добавился в определенную группу в мессенджере Telegram, где обсуждались темы насилия и жестокости.

В 2024 году Вячеслав Зинченко стал участником еще одной группы в мессенджере, связанной с расистской и нацистской организацией. Под влиянием групп он, вероятно, убедился в национальной дискриминации граждан Украины, говорящих на русском языке.

"В связи с тем, что Фарион была языковедом и постоянно выступала против русского языка, это и стало для него мотивом убийства. Есть определенная информация, что к этому причастны спецслужбы РФ, потому что имели место определенные переписки обвиняемого, но мотив таков". – сказал Выговский.

Напомним, на днях во время пребывания в суде Вячеслав Зинченко внезапно обратился к своему отцу.

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