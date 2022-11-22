Убийство известного хирурга в Киеве: суд вынес приговор исполнителю и его сообщнику

В Киеве суд вынес приговор исполнителю и его сообщнику по поводу заказного убийства столичного врача.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Исполнитель приговорен к пожизненному лишению свободы, его сообщник — к 15 годам заключения.

Убийство произошло 2 февраля 2020 на ул. Саксаганского в Киеве. В конце 2019 года исполнитель преступления – 40-летний гражданин Кыргызской Республики получил заказ на убийство известного столичного врача.

Он прибыл в Украину из Турции и приступил к подготовке к преступлению. Для этого он привлек своего знакомого, который имел гражданство РФ и Кыргызской Республики и проживал в Киеве.

В течение почти двух месяцев обвиняемые собирали информацию о потерпевшем: маршруты его движения, распорядок дня, привычки и круг общения. Также они приобрели орудие убийства – переработанный самозарядный пистолет, изготовленный на базе конструкции Макарова с глушителем.

Для слежки за своей жертвой злоумышленники использовали арендованные на третьих лиц автомобили, а для общения между собой – сим-карты разных мобильных операторов.

"Вечером 2 февраля 2020 года исполнитель подстерег пострадавшего вблизи места его жительства и произвел у него 4 прицельных выстрела. От полученных ранений мужчина погиб на месте. Совершив убийство, киллер и его сообщник, который в это время наблюдал за обстановкой, скрылись", — рассказывают в прокуратуре.

Исполнителя преступления задержали через две недели в Одессе при попытке уехать за пределы Украины. Одновременно в Киеве стражи порядка задержали и его сообщника. У обоих задержанных были изъяты поддельные документы.

Суд присяжных приговорил исполнителя убийства к пожизненному лишению свободы, а его сообщника – к 15 годам лишения свободы. До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемых под стражей.

Напомним, что в Яремче Ивано-Франковской области во время лечения зубов убили 42-летнего мужчину. Киллер забежал в кабинет и расстрелял пациента. Стоматолога, находившегося в кабинете, убийца не задел.

Читайте также: