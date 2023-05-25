Убийство Кирилла Тлявова: приговор суда будет оспаривать прокуратура

Приговоры пока не вступил в законную силу.

В прокуратуре Киевской области будут обжаловать приговор суда по делу об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова, которого в 2019 году подстрелили пьяные правоохранители, когда стреляли по жестянкам.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

"В настоящее время приговор, согласно требованиям уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу. Ювенальные прокуроры Киевской областной прокуратуры будут обжаловать его в установленном законом порядке", — говорится в сообщении.

Приговор суда по делу Кирилла Тлявова

Сегодня Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд объявил приговор в двух бывших полицейских — Иване Приходько и Владимире Петровце.

Ивану Приходько за непреднамеренное убийство назначили четыре года лишения свободы. Также суд принял решение учесть срок его нахождения под стражей и учесть за лишение свободы. В пользу государства взыскают более 135 тыс. грн, а также миллион гривен морального вреда родственникам Кирилла.

Владимир Петровец суд назначил испытательный срок на два года при сохранении патронов. Других фигурантов дела – Дмитрия Кривошея и сына Владимира Петровца суд оправдал.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком в Киевской области двое пьяных полицейских решили развлечься и пострелять в банки. По стечению обстоятельств, под шар попал 5-летний Кирилл Тлявов. Парня доставили в больницу в Киеве, но 3 июня ребенок умер.

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