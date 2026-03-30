Убийство Комарова на Бали: банда иностранцев месяц следила за украинцем

Игорь Комаров и его девушка Ева Мишалова / © из соцсетей

Полиция Индонезии установила семь иностранных граждан, которые в течение месяца следили за украинцем Игорем Комаровым перед его жестоким убийством на Бали.

Об этом заявил генерал полиции Индонезии Даниэль Адитьяджая, сообщило издание Tribun-Bali.

По словам генерала, группа иностранцев следила за Комаровым в течение месяца до его расчленения

«После проведения достаточно длительной, интенсивной и напряженной работы следователей, по результатам проработки шести мест происшествия, а также согласования собранных доказательств через допросы свидетелей и углубленный анализ с использованием научно-криминалистического расследования, по этому делу установлено семь подозреваемых, и все они являются иностранными гражданами», — заявил Адитьяджая.

Напомним, Интерпол объявил в международный розыск шесть человек, среди которых трое украинцев — Денис Галушко, Роман Мельник и Василий Немеш, по подозрению в похищении и жестоком убийстве Комарова. По данным ТСН.ua, погибший и его товарищ Ермак Петровский являются сыновьями влиятельных в прошлом лиц из Донецкой и Днепропетровской областей.

Следствие установило, что нападавшие требовали у родственников 10 млн долл., однако основным мотивом могли быть криминальные разборки и запугивание семьи Петровского. Вероятно, злоумышленники перепутали жертв и напали на Комарова по ошибке, применив к нему пытки. Тело мужчины впоследствии нашли расчлененным на побережье. Украинская полиция открыла производство по факту похищения и вымогательства, а подозреваемых в случае задержания передадут правоохранителям Индонезии.