Убийство копа в Винницкой области: в МВД рассказали детали и обстоятельства трагедии

В ночь на 20 апреля экипаж полиции, который расстреляли двое неизвестных в Винницкой области, выполнял свои функциональные обязанности по патрулированию. Автомобиль нападавших был остановлен во время комендантского часа.

Об этом в телемарафоне сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, ночью полицейские ехали с вызова на линию "102". На момент инцидента у них в автомобиле находился задержанный – домашний насильник.

"Но мы понимаем, что два часа ночи — это комендантский час, который действует также и в Винницкой области. Нарушения правил дорожного движения были совершены подозреваемыми. Полицейские это увидели и остановили автомобиль в соответствии с инструкциями и правилами, установленными для группы реагирования", — рассказал. Клименко.

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Как сообщалось, нападавшие на копов в Винницкой области перевозили в автомобиле боеприпасы и гранаты. Взрывчатое оружие они выбросили в водоем.

Напомним, около 2 часов ночи 20 апреля в Винницкой области двое неизвестных расстреляли полицейских, остановивших их автомобиль. Один коп погиб, а другой был ранен. Нападавших военных, а это отец и сын, задержали накануне, 21 апреля, в Одесской области.

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