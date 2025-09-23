Убийство кота возле "Форы" в Ирпене: какое доказательство потеряли в супермаркете

Черный кот / © www.freepik.com/free-photo

Руководство супермаркета «Фора» в Ирпене, где работников обвиняют в убийстве бездомного кота, заявило, что запись с камеры видеонаблюдения не сохранилась. Поэтому магазин не может ни подтвердить, ни опровергнуть гибель животного.

Об этом сообщает «Украинская правда».

В официальном ответе по запросу администрация магазина рассказала, что в ночь на 21 августа работники проводили переучет товара. Во время работы они обнаружили бездомного кота. По словам сотрудников, они решили отпустить животное за пределами магазина, поймав его в корзину.

Руководство «Форы» подчеркнуло, что заботится о безопасности продуктов и соблюдении санитарных норм, но в то же время важно обращаться с животными «осторожно и ответственно». О вероятной гибели кота супермаркет узнал из обращений на «горячую линию», после чего приступил к внутренней проверке.

Также они объяснили, что не может уволить работников, основываясь только на публикациях в соцсетях, поскольку это нарушает трудовое законодательство. В то же время администрация супермаркета сообщила, что руководительница магазина, обвиняемая в инциденте, уволилась 5 сентября с согласия сторон. Причиной увольнения стали угрозы, поступавшие в ее адрес. Отмечается, что она проработала в сети более 7 лет, а ее муж, вопреки распространенным слухам, никогда не являлся работником «Форы».

Ранее зоозащитники заявили, что в августе руководительница и другие работники магазина задушили бездомного кота. После убийства кота его тело исчезло и сейчас неизвестно, что с ним. Зоозащитница Нина Прокопец не исключает, что тело животного специально спрятали от следствия.

После того, как в Ирпене Киевской области разразился скандал из-за убийства бездомного кота Бегемота возле супермаркета «Фора», активисты общественной организации «Центр защиты животных» готовятся к пикету, потому что обеспокоены, что виновных не накажут. Они не верят, что прокуратура действительно открыла уголовное производство по факту убийства животного.