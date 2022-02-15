Убийство криминального авторитета в Яремче: появились фото из стоматологии, где расстреляли клиента

Убийство криминального авторитета в Яремче: появились фото из стоматологии, где расстреляли клиента

Киллер несколько раз выстрелил в грудь пациента стоматологии.

В Яремче во время приема в стоматолога убили 42-летнего жителя Ивано-Франковска, известного местного криминального авторитета. По факту преступления полиция приступила к уголовному производству и пытается найти киллера.

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В пресс-службе полиции области рассказали детали убийства.

"14 февраля в 18:45 в полицию Ивано-Франковской области поступило сообщение об убийстве. Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили: около 18:30 в стоматологический кабинет, расположенный в г. Яремче, забежал неизвестный мужчина и совершил несколько выстрелов из пистолета в грудь пациента стоматологии. После этого злоумышленник скрылся, а пострадавший от полученных травм скончался в больнице", — говорится в сообщении.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Очевидец убийства не пострадал. Погибшим же оказался 42-летний житель Ивано-Франковска, по данным местных СМИ, — "известный в криминальных кругах" Игорь Д. по кличке Сухой.

По факту убийства следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работали оперативники, криминалисты, кинологи и следственно-оперативная группа областной полиции для выяснения обстоятельств преступления и поиска причастных лиц.

С места происшествия криминалисты изъяли несколько вещественных доказательств. Злоумышленника разыскивают на всей территории области.

ГУ Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Напомним, об убийстве в полицию в 18:45 заявил врач-стоматолог. Он рассказал, что в помещение кабинета забежал неизвестный и расстрелял пациента. После преступления киллер скрылся.

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