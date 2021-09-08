Убийство матери и ее 13-летней дочери в Житомире: стали известны новые детали преступления

Подозреваемый утверждает, что девушка первая ударила его ножом.

В Житомире 36-летняя Марина Сасюк и ее 13-летняя дочь Кристина погибли от рук грабителя в собственной квартире. Как стало известно, ранее они пережили страшную трагедию — у них на глазах застрелился близкий человек. Девушка боялась еще раз увидеть чью-то смерть.

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Об этом рассказывает OBOZREVATEL.

Мать с дочкой жили в собственной квартире в 5-этажке на улице Степана Бандеры. Марина раньше работала на радио, потом у нее появился небольшой бизнес Семья жила обеспечено. По словам соседей, на глазах у дочери и жены застрелился их отец и муж.

"Что стало причиной — никто не знает. Мы старались не расспрашивать, не задевать эту тему. Но люди говорили, что Кристина очень боялась пережить подобное еще раз. Очень боялась потерять маму, но в итоге они погибли в один день. Это какая-то дьявольская мистика", — рассказал мужчина.

4 сентября спасатели приехали тушить пожар в квартире Марины и Кристины. Там обнаружили их тела без признаков жизни. Сначала думали, что женщины угорели, но следователи обнаружили на их телах множественные ножевые ранения. Также стало известно, что из квартиры семьи исчезли ценные вещи. Поэтому пожар квалифицировали как попытку скрыть двойное убийство.

Для розыска убийцы были привлечены полицейские трех областей. Уже на следующий день правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Житомира, который ранее не имел проблем с законом. Мужчина успел убежать в 100 км от места преступления.

По информации полиции, у мужчины изъяли неопровержимые доказательства, свидетельствующие о его причастности к убийству женщины и ее дочери. Также мужчина признал свою вину.

По предварительной информации, парень накануне проигрался. В кафе он, якобы, и заметил Марину Сасюк, которая отдыхала с подругами. Затем проследил за ним до его дома, а утром проник в квартиру, чтобы ограбить.

"Я не был с ними знаком. Был вариант, что там могут быть открыты двери. Я хотел вынести драгоценности. Насколько мне было известно, там была только одна пьяная женщина, а оказалось — их две", — сказал подозреваемый во время судебного заседания.

Также он сообщил, что девочка первой ударила его ножом в спину. Эту информацию частично подтверждают источники в полиции, но с уточнением.

"Пока есть информация, что девочка попыталась защитить себя и свою маму, потому схватилась за нож. Но силы были неравны", — комментирует источник в полиции.

Подозреваемого отправили в СИЗО на 60 дней. Если его вина будет доказана, то за решеткой он может провести остаток своей жизни.

Напомним, что в Житомире задержали мужчину, которого подозревают в двойном убийстве. Следователи говорят: он поджег квартиру, чтобы скрыть расправу над семьей. Только потушили огонь, в доме нашли зарезанными мать и ее дочь-подростка.

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