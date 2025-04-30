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- Украина
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Убийство младенца в Ровно: появились жуткие подробности происшествия (фото)
Установлено, что смерть младенца наступила от черепно-мозговой травмы.
В Ровно работники уголовного розыска установили женщину, выбросившую новорожденную девочку на помойку.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
Оказалось, что 42-летняя женщина из Ровенского района приехала в Ровно в начале апреля и остановилась в квартире своей знакомой.
По ее словам, ребенка она родила 26 апреля. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что ребенок был жив на момент рождения, но смерть наступила от черепно-мозговой травмы.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту умышленного убийства малолетнего ребенка. Устанавливаются все происшествия. Судебно-медицинская экспертиза продолжается.
Напомним, в Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери.