Убийство младенца в Ровно: появились жуткие подробности происшествия (фото)

Подозреваемая в убийстве / © Поліція Рівненської області

Реклама

В Ровно работники уголовного розыска установили женщину, выбросившую новорожденную девочку на помойку.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Оказалось, что 42-летняя женщина из Ровенского района приехала в Ровно в начале апреля и остановилась в квартире своей знакомой.

Реклама

По ее словам, ребенка она родила 26 апреля. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что ребенок был жив на момент рождения, но смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту умышленного убийства малолетнего ребенка. Устанавливаются все происшествия. Судебно-медицинская экспертиза продолжается.

Напомним, в Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери.