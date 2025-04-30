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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Убийство младенца в Ровно: появились жуткие подробности происшествия (фото)

Установлено, что смерть младенца наступила от черепно-мозговой травмы.

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Подозреваемая в убийстве

Подозреваемая в убийстве / © Поліція Рівненської області

В Ровно работники уголовного розыска установили женщину, выбросившую новорожденную девочку на помойку.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.

Оказалось, что 42-летняя женщина из Ровенского района приехала в Ровно в начале апреля и остановилась в квартире своей знакомой.

По ее словам, ребенка она родила 26 апреля. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что ребенок был жив на момент рождения, но смерть наступила от черепно-мозговой травмы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по факту умышленного убийства малолетнего ребенка. Устанавливаются все происшествия. Судебно-медицинская экспертиза продолжается.

Напомним, в Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери.

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