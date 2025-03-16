Убийство одесского активиста Демьяна Ганула: подозреваемому избрали меру пресечения (фото)

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
Подозреваемому в убийстве общественного деятеля из Одессы Демьяна Ганула избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Задержанному Сергею Шалаеву вручили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: п. 11 ч. 2 ст. 115 — умышленное убийство, совершенное по заказу и ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием без предусмотренного законом разрешения.
Заседание частично проводилось в закрытом формате по ходатайству прокурора. Это ходатайство поддержали защита и сам подозреваемый.
Заметим, что на заседании подозреваемый Шалаев был в бронежилете и каске. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, ранее оказалось, что 47-летний Сергей Шалаев – старший лейтенант ВСУ, служивший в одесской 28-й бригаде им. Рыцарей Зимнего похода.
Напомним, в центре Одессы 14 марта мужчина застрелил общественного активиста и волонтера Демьяна Ганула.
Позже глава МВД Клименко сообщил, что подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан.
ТСН собрал все, что известно о резонансном убийстве и кто такой Демьян Ганул.
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