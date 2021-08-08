Убийство парня в Горишних Плавнях: полиция задержала двух 17-летних подозреваемых

Убийство парня в Горишних Плавнях: полиция задержала двух 17-летних подозреваемых

У погибшего возник конфликт с компанией парней. Между ними завязалась драка.

Полиция задержала двух подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству 22-летнего парня в Горишних Плавнях на Полтавщине. Оба — несовершеннолетние.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Также читайте В Харькове полуголый мужчина устроил драку с патрульными на крыше дома (видео)

По словам правоохранителей, ночью у погибшего возник конфликт с компанией парней. Между ними завязалась драка возле одного из кафе.

"К сожалению, мужчина погиб. В течение дня следователи установили двух 17-летних местных жителей, обоснованно подозреваемых в причинении потерпевшему телесных повреждений. Вещественные доказательства изъяты", — говорится в сообщении.

Подозреваемых юношей задержали, сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения и избрании меры пресечения. За совершенное вероятным убийцам грозит от 7 до 10 лет заключения.

Напомним, что в Горишних Плавнях Кременчугского района Полтавской области 7 августа в 6:00 нашли мертвым 22-летнего местного жителя. его тело увидел прохожий в кустах.

Новости Украины: в Житомирской области мужчину подозревают в убийстве отца и совершении ДТП

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку