Убийство Парубия: что известно о сообщниках подозреваемого
Правоохранительная система и спецслужбы Украины постоянно выявляют попытки вербовки со стороны россиян для совершения терактов и диверсий.
По делу об убийстве политика Андрей Парубия следствие пока не выявило сообщников, которые находились бы на территории Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небитов в эфире национального телемарафона «Єдині новини».
«Могу сказать, что на сегодняшний день мы не увидели сообщников здесь непосредственно в Украине. Но я хочу, пользуясь возможностью, напомнить всем зрителям о том, что враг не оставляет попыток вербовать наших граждан», — отметил начальник криминальной полиции.
По его словам, российские спецслужбы ищут среди украинцев агентов для совершения диверсий и терактов, а также противодействия законной деятельности Вооруженных сил Украины.
«Так что работы для правоохранительной системы и спецслужб еще очень много», — заметил Небитов.
Напомним, подозреваемым в убийстве оказался 52-летний житель Львова, который для совершения преступления переоделся курьером службы доставки. По данным следствия, преступление не было спонтанным, а готовилось в течение длительного времени.
Также стало известно, что Львовская областная прокуратура переквалифицировала дело об убийстве Парубия. Вероятному стрелку изменили подозрение, новые статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.