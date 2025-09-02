Убийство Парубия: что известно о сообщниках подозреваемого

Начальник криминальной полиции Андрей Небитов

По делу об убийстве политика Андрей Парубия следствие пока не выявило сообщников, которые находились бы на территории Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции, начальник криминальной полиции Андрей Небитов в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

«Могу сказать, что на сегодняшний день мы не увидели сообщников здесь непосредственно в Украине. Но я хочу, пользуясь возможностью, напомнить всем зрителям о том, что враг не оставляет попыток вербовать наших граждан», — отметил начальник криминальной полиции.

По его словам, российские спецслужбы ищут среди украинцев агентов для совершения диверсий и терактов, а также противодействия законной деятельности Вооруженных сил Украины.

«Так что работы для правоохранительной системы и спецслужб еще очень много», — заметил Небитов.

Напомним, подозреваемым в убийстве оказался 52-летний житель Львова, который для совершения преступления переоделся курьером службы доставки. По данным следствия, преступление не было спонтанным, а готовилось в течение длительного времени.

Также стало известно, что Львовская областная прокуратура переквалифицировала дело об убийстве Парубия. Вероятному стрелку изменили подозрение, новые статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного заключения.