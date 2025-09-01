Убийство Парубия: на допросах задержанный рассказал о своих контактах с РФ — источники

Задержание подозреваемого в убийстве Андрея Парубия / © Национальная полиция Украины

Подозреваемый в убийстве народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, задержанного сегодня ночью, признался в содеянном во время допроса. Также он подтвердил, что имел контакты с представителями РФ.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, задержанный рассказал о своих контактах с представителями России. Он заявил, что вышел с россиянами на связь во время попыток разыскать пропавшего без вести сына-военнослужащего ВСУ.

Подозреваемый рассказал, что его сын воевал в рядах ВСУ. В 2023 году побратимы рассказали, что парень пропал без вести на Бахмутском направлении.

Мужчина начал мониторить российские соцсети, чтобы найти больше информации о судьбе сына. Впоследствии начал общаться с представителями РФ, которые якобы предоставили ему информацию, что сын погиб.

По словам подозреваемого, представители РФ в разговоре вроде бы оправдывали действия России в войне против Украины и, напротив, обвиняли украинских чиновников в ее решении.

Подозреваемый, по свидетельству источников, сообщил своим контактам в РФ, проживающему во Львове и рассказал им об Андрее Парубии, который якобы видел «неоднократно». Потому российский куратор поручил убить политика.

Нападающий получил оружие, приобрел снаряжение — велосипед и шлем, а также поддельные документы купил авто, на котором следил за Парубием.

По данным источников издания, эта информация была озвучена во время первых допросов подозреваемого — пока что ее проверяет следствие.

Ранее «5 канал» со ссылкой на собственные источники сообщал о том, что спецслужбы РФ «шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится тело его сына-военнослужащего ВСУ».

Журналисты издания «Высокий замок» со ссылкой на свои источники также сообщали о том, что «россияне, воспользовавшись трагедией отца, сказали ему, что отдадут тело сына за убийство любого известного украинского политика».

Дата публикации 13:40, 01.09.25 Количество просмотров 14 Все, что известно об вероятном убийце Парубия: обыски в квартире и первые признания

Напомним, что 30 августа неизвестный, замаскировавшись под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было заказное и тщательно подготовлено.

Глава МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу Парубия в Хмельницкой области.