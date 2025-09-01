- Дата публикации
Убийство Парубия: на допросах задержанный рассказал о своих контактах с РФ — источники
Источники издания подтверждают ранее распространенную другими СМИ версию — подозреваемый попал на крючок россиян и подвергся шантажу и обману со стороны РФ.
Подозреваемый в убийстве народного депутата, экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия, задержанного сегодня ночью, признался в содеянном во время допроса. Также он подтвердил, что имел контакты с представителями РФ.
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, задержанный рассказал о своих контактах с представителями России. Он заявил, что вышел с россиянами на связь во время попыток разыскать пропавшего без вести сына-военнослужащего ВСУ.
Подозреваемый рассказал, что его сын воевал в рядах ВСУ. В 2023 году побратимы рассказали, что парень пропал без вести на Бахмутском направлении.
Мужчина начал мониторить российские соцсети, чтобы найти больше информации о судьбе сына. Впоследствии начал общаться с представителями РФ, которые якобы предоставили ему информацию, что сын погиб.
По словам подозреваемого, представители РФ в разговоре вроде бы оправдывали действия России в войне против Украины и, напротив, обвиняли украинских чиновников в ее решении.
Подозреваемый, по свидетельству источников, сообщил своим контактам в РФ, проживающему во Львове и рассказал им об Андрее Парубии, который якобы видел «неоднократно». Потому российский куратор поручил убить политика.
Нападающий получил оружие, приобрел снаряжение — велосипед и шлем, а также поддельные документы купил авто, на котором следил за Парубием.
По данным источников издания, эта информация была озвучена во время первых допросов подозреваемого — пока что ее проверяет следствие.
Ранее «5 канал» со ссылкой на собственные источники сообщал о том, что спецслужбы РФ «шантажировали подозреваемого информацией о том, где находится тело его сына-военнослужащего ВСУ».
Журналисты издания «Высокий замок» со ссылкой на свои источники также сообщали о том, что «россияне, воспользовавшись трагедией отца, сказали ему, что отдадут тело сына за убийство любого известного украинского политика».
Напомним, что 30 августа неизвестный, замаскировавшись под курьера «Глово», застрелил украинского политика и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия.
Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Парубия было заказное и тщательно подготовлено.
Глава МВД Игорь Клименко и президент Украины Владимир Зеленский сообщили, что правоохранители задержали предполагаемого убийцу Парубия в Хмельницкой области.