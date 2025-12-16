Убийство Парубия: найден пистолет, появились новые доказательства (видео)

Дело об убийстве Андрея Парубия / © ТСН

Следствие нашло пистолет, из которого 30 августа был убит народный депутат Украины Андрей Парубий. Кроме умышленного убийства, подозреваемому теперь также инкриминируют государственную измену и глорификацию российской вооруженной агрессии.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

«Найдено оружие. Новые доказательства. Дополнительная квалификация по делу об убийстве Андрея Парубия», — указано в заметке генпрокурора.

Кравченко заявил о «новых, принципиально важных результатах» в расследовании дела об убийстве Парубия. Так, правоохранителям удалось найти и изъять пистолет, из которого был застрелен нардеп. Именно это оружие подозреваемый пытался скрыть в специально оборудованном тайнике.

Кроме того, появились новые доказательства, свидетельствующие о том, что фигурант дела совершил не только умышленное убийство, но и ряд тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины. Действия подозреваемого дополнительно квалифицированы по статьям о государственной измене; об оправдании и глорификации вооруженной агрессии России.

По данным следствия, фигурант действовал в пользу российских спецслужб в условиях военного положения: передавал врагу информацию о размещении и перемещении подразделений ВСУ; предоставлял разведматериалы для координации диверсионной деятельности.

Кроме того, со стороны подозреваемого зафиксированы факты публичного оправдания российской агрессии, глорификации действий государства-агрессора и отрицание факта войны, начатой в 2014 году.

Кравченко напомнил, что ранее злоумышленнику уже были инкриминированы преступления по статьям о незаконном обращении с оружием и о посягательстве на жизнь народного депутата.

"Он длительное время целенаправленно готовился к убийству — собирал информацию о маршрутах и местах пребывания народного депутата, получил огнестрельное оружие от своих кураторов из рф, и 30 августа хладнокровно совершил восемь выстрелов в Андрея Парубия, в результате которых народный депутат погиб на месте», — говорится в заявлении генпрокурора.

Следственные действия продолжаются. Кравченко акцентировал на сосредоточении на полном установлении всех обстоятельств преступлений, выявлении возможных соучастников и источников координации действий подозреваемого.

Напомним, в октябре суд продлил меру пресечения Михаилу Сцельникову, подозреваемому в убийстве Парубия: еще два месяца под стражей без права на залог.