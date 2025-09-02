- Дата публикации
Убийство Парубия: подозреваемому избрали меру пресечения
Подозреваемый Сцельников был отправлен под арест без права внесения залога.
Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве бывшего спикера парламента Андрей Парубия. Львовянина посадили под стражу на 60 дней без внесения залога.
Об этом сообщил судья в зале судебного заседания.
"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Сцельникова Михаила Викторовича 1973 года рождения сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога", - подчеркнул судья.
Заметим, что сторона обвинения призвала избрать именно такую безальтернативную меру пресечения. Перед тем, как суд пошел в совещательную комнату, Сцельников заявил, что не возражает против такой меры пресечения.
Как сообщалось, стрелок был задержан на Хмельнитчине 31 августа. По информации полиции, подозреваемый в убийстве Парубия долгое время готовился к преступлению. Его действия квалифицировали по двум статьям: преднамеренное убийство и незаконное обращение с оружием. Максимальное наказание – это лишение свободы на срок до 15 лет.
Напомним, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. В политика стрелял неизвестный. От огнестрельных ранений нардеп погиб на месте. Сегодня, 2 сентября, с убитым политиком прощаются во Львове. Церемония проходит в Архикафедральном соборе святого Юра, а погребение - на Лычаковском кладбище.