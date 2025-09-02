Убийство Парубия: подозреваемому избрали меру пресечения

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия. / © ТСН

Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве бывшего спикера парламента Андрей Парубия. Львовянина посадили под стражу на 60 дней без внесения залога.

Об этом сообщил судья в зале судебного заседания.

"Применить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Сцельникова Михаила Викторовича 1973 года рождения сроком на 60 дней без альтернативы внесения залога", - подчеркнул судья.

Заметим, что сторона обвинения призвала избрать именно такую безальтернативную меру пресечения. Перед тем, как суд пошел в совещательную комнату, Сцельников заявил, что не возражает против такой меры пресечения.

Как сообщалось, стрелок был задержан на Хмельнитчине 31 августа. По информации полиции, подозреваемый в убийстве Парубия долгое время готовился к преступлению. Его действия квалифицировали по двум статьям: преднамеренное убийство и незаконное обращение с оружием. Максимальное наказание – это лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, Андрей Парубий был убит 30 августа во Львове. В политика стрелял неизвестный. От огнестрельных ранений нардеп погиб на месте. Сегодня, 2 сентября, с убитым политиком прощаются во Львове. Церемония проходит в Архикафедральном соборе святого Юра, а погребение - на Лычаковском кладбище.